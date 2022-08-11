نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 50٪ في عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية Panda من مجله بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات وتخفيضات خاصة جداً لفترة محدودة بجميع فروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية، حيث لديهم خصومات خاصة على أسعار كثير من السلع والمنتجات بكافة أقسام الماركت Panda، والذي يضم كل ما تحتاجه الأسرة من سلع ومأكولات، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض بنده اليوم وحتى نفاذ الكميات عبر موقع ‘ثقفني’…..

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

بنص الثمن نوضح لكم تفاصيل عروض بندة اليوم ولفترة محدودة على أسعار: ورق قصدير سانيتا كلوب، وتخفيض آخر منهم على سعر أكياس نفايات سانيتا كلوب، وتخفيض آخر منهم على سعر سانيتا نايلون اللاصق، وتخفيض آخر منهم على سعر جميع منتجات أورينكس، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار منتجات دايموند، وعروض أخرى منهم على أسعار منتحات جولدن،ومنتجات هومي Homey، وخصومات أخرى.

خصومات خاصة من بنده هايبر ماركت Panda

توجد مجموعة خصومات مميزة جداً داخل فروع بندة ماركت Panda market بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر شامبو صانسيلك، وخصم آخر منهم على سعر شامبو هيد آند شولدرز، وتخفيض آخر منهم على سعر شامبو البلسم هيد آند شولدرز، وتخفيض آخر على سعر شامبو وبلسم تريزميم، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شامبو وبلسم هيربال اسينسيس.

خصومات خاصة من بندة هايبر ماركت Panda

توجد عدة خصومات خاصة لفترة محدودة بجميع فروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر كريم صبغة الشعر الرجالي من بيجين، وخصم آخر منهم على سعر ويللوكسون وييلا، وتخفيض على سعر صبغة الشعر من اكسلانس لوريال، وتخفيض آخر على سعر صبغة الشعر من بروديجي.

عروض وخصومات خاصة من هايبر بنده Hyper Panda

تتوفر بفروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: صبغة الشعر من بيجين، وخصم آخر على سعر صبغة الشعر من كاستنج لوريال، وعرض آخر على سعر كريم صبغة الشعر من كوليستون، وخصم على سعر الفوط الصحية بالأجنحة من نايت كمفورت.

خصومات خاصة جداً من بنده السعودية Panda Ksa

خصومات خاصة جداً من بنده السعودية حتى نفاذ الكمية، وتشمل: خصومات خاصة على أسعار الفوط الصحية من فام بالحجم الليلي بالأجنحة، وعروض على أسعار الفوط الليلية الطويلة القطنية العضوية من كيو، وتخفيض آخر منهم على سعر الفوط الصحية الليلية بالأجنحة من أولويز.

خصومات بندة هايبر ماركت Panda hyper market

توجد عدة خصومات أخرى من بندة السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر أعواد الاطفال القطنية من جونسونز، وخصم آخر منهم على سعر منتحات بيوناتك، وتخفيض آخر على سعر رغوة التفتيح العميق للوجه من بوندس، وعرض آخر على سعر الأفوكادو غسول الوجه من فير آند لافلي.