نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وخصومات العثيم الاسبوعية على الأجهزة والمنتجات المنزلية من الخميس إلى السبت 11 أغسطس – 13 أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت مجلة أسواق عبد الله العثيم الشهيرة عن آخر عروض العثيم على الأجهزة المنزلية المقدمة للأسبوع الجاري من يوم الخميس الموافق الحادي عشر من أغسطس 2022م حتى يوم السادس عشر من نفس الشهر، فالأجهزة المنزلية لا غنى لنا عنها ونحتاج باستمرار إلى تجديد أجهزتنا التي قد تتلف وهناك الأجهزة التي لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، وتتميز منتجات العثيم بأنها تعمل بجودة عالية جدًا ومعها ضمان لعدة سنوات حيث أنها من أشهر سلاسل المملكة العربية السعودية التجارية. عروض العثيم على الأجهزة المنزلية حتى 13 أغسطس 2022م سعر فرن كيون الكهربائي وزن 45 لتر وصل من سعر 369 ريال سعودي حتى سعر 315 ريال سعودي.

بينما سعر ميكروويف آرو وزن 20 لتر وصل من سعر 269 ريال سعودي حتى سعر 210 ريال سعودي.

ميكروويف كيون وزن 20 لتر وصل سعره من 269 ريال سعودي حتى 190 ريال سعودي.

حلة ضغط من شركة العربي آي تي سي وزن 10 لتر سعرها وصل إلى 300 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس ديجيتال من شركة دوتس وصل سعرها من 310 ريال سعودي إلى 240 ريال سعودي.

سخان ساندويتش من شركة آي تي سي سعره وصل من 70 ريال سعودي إلى 60 ريال سعودي.

صانع قهوة شركة آي تي سي سعره وصل إلى 95 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

عصارة الحمضيات من هومر سعرها انخفض من 129 ريال سعودي إلى 100 ريال سعودي. عروض العثيم 11 أغسطس حتى 13 أغسطس 2022م سعر زيت دوار الشمس من شركة نور وصل إلى 25 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

أرز هندي تاج محل سعر 5 كيلو جرام وصل من 42.95 ريال سعودي إلى 39 ريال سعودي.

كورن فليكس من شركة أبو ديك وزن 1 كيلو جرام سعره وصل من 49.95 ريال سعودي إلى 25 ريال سعودي.

مكرونة الوفرة سعر الكيس منها انخفض من 19 ونصف ريال سعودي حتى 10 ريال سعودي بعد الخصم المميز.

شامبو هيربال أو البلسم وزن 400 مللي جرام سعره انخفض من 20 وربع ريال سعودي حتى 10 ريال سعودي.

صدور دجاج دو الطرية وزن 2 كيلو جرام وصل من 68 و نصف ريال سعودي إلى 55 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات وخصومات العثيم الاسبوعية على الأجهزة والمنتجات المنزلية من الخميس إلى السبت 11 أغسطس – 13 أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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