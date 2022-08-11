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عاجل – التضامن تعلن عن وظائف خالية للمهندسين بمرتبات عال العال– التقديم من هنا

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رياض -احمد صلاح-سعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
 

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندس مساحة

 
 

اسم الشركة Gsa
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 3

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 6-‎10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – الهندسة المساحية )
مايكروسوفت أوفيس جيد

مهندس مكتب فني وحصر كميات

اسم الشركة شركة العرفان للمقاولات
مقر العمل التجمع الخامس – القاهرة
العمالة المطلوبة 3

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-‎5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

 

مطلوب مهندس مكتب فني و حصر كميات
علي من يرغب يرجي ارسال ال CV علي
[email protected]
مقر العمل : التجمع الخامس

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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