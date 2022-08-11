نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء أولاد خليجية وتركية ومن القرآن جميلة ومميزة ومعانيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء أولاد خليجية ؛ يريد كل من الأب وآلام باختيار الاسم المناسب والمميز الذي يحمل معاني جميلة أو قوية لطفلهم وذلك عند علمهم بأن الام سوف تنجب ولد وحتى يستطيعوا الاختيار الأمثل لطفلهم فسوف نقوم من خلال هذا المقال بالتعرف على أسماء أولاد خليجية وأيضاً سوف نتعرف على بعض الأسماء الجميلة والسهلة والمميزات.

أسماء أولاد خليجية

دائماً ما يقوم المواطنين في دول الخليج العربي بالبحث عن الاسم النادر والمميز لأبنائهم والذي يحمل معنى جميل ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض بعض من أجمل أسماء الأولاد الخليجية وهي مثل:

أصيل: ويعني هذا الإسم الأصالة والمعدن الطيب.

ريان: ويشير هذا الإسم إلى الغصن المائة بالمياه.

حمزة: وهذا الاسم هو إسم سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.

سادن: هو إسم خادم الكعبة وهو اسم يشير إلى العز بخدمة بيت الله الحرام.

الزبير: وهذا الاسم يعني الرجل القوي الشجاع.

أمجد: وينشق هذا الإسم من المجد حيث يعني الشخص الذي يحمل المكانة العالية بين الناس.

أسماء أولاد من القرآن

يحب العديد من الناس تسمية أبنائهم بأسماء من القرآن الكريم مباركة ومحبة بالقرآن الكريم وكل منهم يبحث عن المناسب لطفله ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض بعض أسماء أولاد المذكورة في القرآن:

مرجان: ويعني هذا الإسم الأحجار الكريمة التي يتم استخراجها من البحار والمحيطات.

زكريا: وهو اسم نبي الله وكان يعمل بالنجارة.

ساجي: وهو يشير إلى الليل الساكن الذي ينتشر فيه الهدوء.

فؤاد: ويعني هذا الإسم القلب الذي يعقل الخير.

نور: ويشير هذا الإسم إلى النور الذي يوضح الحقائق.

زيد: ويشير هذا الإسم إلى زيد بن حارثة الذي تم ذكره في القرآن الكريم.

أسماء أولاد غير منتشرة

توجد بعض أسماء الأولاد الغير منتشرة حيث يوجد بعض من الأهل يحبون تسمية أبنائهم بأسماء غير شائعة لتميزها وهذه الأسماء تتمثل في الآتي:

بالين : ويعني هذا الإسم جندي الجيش المجهز للقتال.

أبي: ويشير هذا الإسم إلى الترفع والإباء.

نادي: وهو يعني البرج المرتفع حيث أنه يشير إلى المكانة العالية بين الناس.

مثاب: وهو الاسم الذي يعني رجوع الناس ألية في النصح والاستشارات.

درس: وهذا الاسم قد أخذ من الجواهر الغالية الثمن.

أسماء أولاد تركية جميلة

يوجد الكثير من الأسماء التركية التي تحمل معاني جميلة ومميزة لذلك تنتشر هذه الأسماء في بعض الدول العربية ومن هنا سوف نتعرف على بعض من هذه الأسماء:

نيار: وهذا الاسم يعني القوة والتغلب والشراسة.

باريش: وهذا الاسم يشير إلى الامان لمن يتعامل مع من يحب هذا الاسم.

بوراك: وهو الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج.

كيان: ويشير هذا الإسم إلى الأرض المنخفضة عن باقي الأراضي.

تولاي: ويعني هذا الإسم ضوء القمر المضيء في الليل.

أسماء أولاد إسلامية

توجد الكثير من الاسم الإسلامية الجميلة والمميزة ذات الطابع الإسلامي والأصول العربية العريقة وهذه الأسماء تتمثل في الآتي:

أبو بكر : وهو اسم الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصديق الوفي لرسول الله صلَّ الله عليه وسلم.

حذيفة: ويشير هذا الإسم إلى صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان.

يُوسُف: وهذا الاسم هو إسم نبي الله يُوسُف بن يعقوب.

إدريس: ويعني هذا الاسم اسم لنبي جليل وعظيم ذكر في القرآن الكريم.

عبد الرحمن: وهو اسم من أسماء الله الحسنى.

عبد الله: وهذا الاسم يشير إلى العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على أسماء أولاد خليجية وأيضًا قمنا بالتعرف على بعض من أسماء الأولاد الإسلامية والأسماء التي ذكرة في القرآن الكريم وأيضاً قمنا بذكر بعض أسماء الأولاد التركية ذات المعاني الجميلة.