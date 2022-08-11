نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الويكند الخميس 11 اغسطس 2022 لمدة 3 ايام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الويكند واحدة من العروض المميزة التي ينتظرها الكثير من عملاء أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية بشكل اسبوعي حيث توفر نشرة عروض العثيم عروض الـ 3 أيام والتي تحتوي علي الكثير من الخصومات والتخفيضات القوية علي المنتجات الغذائية والمقاضي التي يحتاجها المنزل بشكل مستمر ونرصد لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني كافة عروض العثيم الجديدة التي تتوفر بداية من اليوم الخميس 11 أغسطس وتسري هذه العروض حتي يوم السبت المقبل الموافق 13 أغسطس 2022.

عروض العثيم الويكند 11 أغسطس 2022

عروض الـ 3 ايام من اسواق العثيم تحتوي علي الكثير من المنتجات المختلفة وتضم تخفيضات كبري علي أرز مصري جرين فارمز 5 كيلو جرام بنسبة خصم كبيرة علي الكيس الواحد وتحتوي عروض العثيم اليوم علي هيل زينا برطمان 500 جرام ولحم خروف بربري بالعظم وصدور دجاج طرية 1 كيلو جرام من شركة ساديا وكاتشب طماطم من هاينز 1.35 كيلو جرام وتوفر مياه معدنية من بيرين 28 عبوة حجم سعة العبوة 600 مل ويوفرها العثيم باقل من نصف السعر.

تخفيضات وعروض العثيم اليومية تحتوي علي بعض الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية اللازمة والاساسية التي يبحث عنها الكثير من السيدات ومنها صينية فرن كاسا بونيتا مكونة من 3 قطع وايضا غلاية ماء زجاج من بانيكس بسعة 1.8 لتر وقدر ضغط من السيف كهربائي بسعة 8 لتر وطقم قدور تيفال مكون من 5 قطع وجميع الأجهزة المنزلية توفرها عروض العثيم اليوم بخصومات وتخفيضات رائعة تصل حتي 50% من سعر المنتجات الأصلي.

عروض العثيم الاسبوعية

بجانب العروض اليومية التي توفرها أسواق العثيم توفر مجلة عروض العثيم الأسبوعية والتي تضم المئات من المنتجات الغذائية التي يمكنك الحصول عليها طوال الأسبوع من خلال كافة فروع العثيم بالمملكة والاستفادة من اقوي خصومات أسواق العثيم ويمكنك الاطلاع علي ابرز عروض العثيم لهذا الأسبوع من خلال الصور التي نوفرها لكم في السطور التالية والتي تضم كافة المنتجات مثل منتجات الالبان الطازجة بجميع أنواعها وأيضا منتجات اللحوم الطازجة واللحوم المستوردة التي توفرها أسواق العثيم لعملائها بخصومات كبري لفترة محدودة او حتي نفاذ الكمية.