نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي مهرجان الخمسات من أسواق العثيم على السلع التموينية والبقالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستمتعوا بأقوي عروض الصيف الأسبوعية التي تقدمها لكم أسواق العثيم حيث تفاجئ جميع عملائها بأكبر مهرجان الخمسات بتشكيلات رائعة ومتنوعة على البقالة والسلع التمونية والحبوب والتوابل والخضروات والفاكهة، أشتري مقاضيك الأسبوعية بأسعار أوفر وبرد صيفك بمنتجات ضرورية لا يمكنك الأستغناء عنها، سارعي بالشراء والتسوق قبل نفاذ الكمية وزوري أقرب فرع لديكي، استمتعوا بأحدث تخفيضات العثيم بجميع فروعه اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 الموافق 12 محرم 1444. أقوي مهرجان الخمسات من أسواق العثيم على السلع التموينية والبقالة زيت نور عباد الشمس، 2.7 لتر، بسعر 25.00 ريال بدلاً من 49.95 ريال، ويمكن لكل عميل شراء 3 حبات لحاملي بطاقة أكتساب.

أرز تاج محل مزه هندي وزن الكيس 5 كيلو، بسعر 30.00 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

علبة كورن فليكس كلوقز أبو ديك، وزن الحبة 1 كيلو، بسعر 25.00 ريال بدلاً من 45.95 ريال.

صدور دجاج دو طرية، وزن الكيس 2 كيلو بسعر 55.00 ريال بدلاً من 68.50 ريال.

6 حبات مكرونة الوفرة وزن الحبة 400 جرام، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 19.50 ريال.

شامبو أو بلسم هيربال، 400 مل، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 20.25 ريال. عروض الخضروات والفاكهة الطازجة من أسواق العثيم بخاري حمراء، سعر الكيلو 10.00 ريال.

2 كيلو عنب أحمر كبير، بسعر 10.00 ريال.

أناناس، سعر الحبة 5 ريال.

كيلو مانجو مصري زبدية، بسعر 5.00 ريال.

2 كيلو ليمون، بسعر 10.00 ريال.

صندوق تين برشومي، بسعر 10.00 ريال. أقوي عروض الصيف من أسواق العثيم سميد خشن سعر الكيلو 5.00 ريال.

زبيب، سعر الكيلو 15.00 ريال.

سمسم حب نى، سعر الكيلو 15.00 ريال.

قهوة برية عربي، سعر الكيلو 45.00 ريال.

2 كيلو عدس أحمر، بسعر 15.00 ريال.

كاجو مدخن، سعر الكيلو 65.00 ريال.

2 حبة، زعتر داري أكسترا، وزن الحبة 225 جرام، بسعر 15.00 ريال.

مكسرات إكسترا مشكلة، سعر الكيلو 65.00 ريال.

جوز هند بودر، سعر الكيلو 15.00 ريال.

ليمون أسود َجفف، سعر الكيلو 20.00 ريال.

حب دوار الشمس سعر الكيلو 15.00 ريال. عروض المجمدات المشكلة من أسواق العثيم رابطة زيت عافية ذرة 2 حبة × 1.50 لتر، سعر الرابطة 45.00 ريال بدلاً من 64.95 ريال.

سيارا ستربس الدجاج مقرمش، وزن الحبة 750 جرام، بسعر 25.00 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

برجر سيارا بقري جامبو، وزن الحبة 1000 جرام، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 32.50 ريال.

4 حبات حليب المراعي مركز سائل، سعر المجموعة 10.00 ريال بدلاً من 14.00 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي مهرجان الخمسات من أسواق العثيم على السلع التموينية والبقالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.