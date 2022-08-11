انت الان تتابع خبر بعد شراء منزل جديد .. هذه السيدة المسنة تعثر على خزنة مخبأة أسفل السجادة وعندما فتحتها كانت المفاجأة الصادمة!. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- في واقعة فريدة من نوعها، عثرت سيدة على شيء غريب مختبئ في منزلها الجديد، وذلك عن طريق الصدفة في مكان لم يكن ببال أحد.

وأضافت أنه نظرا لعدم وجود رمز، فلا يمكنها أنه تعرف ما بداخلها، كما تدعي، فيما انتشر الفيديو الذي وثقت فيها الحادثة على "تيك توك" انتشارا في روسيا، وقالت في تعليق مرفق: " اشتريت منزلاً في نوفمبر ووجدت للتو خزنة مخفية في الأرض، وبناء المنزل كان في أواخر السبعينيات كيف يمكنني فتحه؟". وقالت إنها راسلت العديد من صانعي الأقفال والشركة التي صنعت الخزنة، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم مساعدتها في فتحها، لكن كثيرا من هؤلاء قالوا إنهم "يعبثوا" بخزنة الأرضية.

وحصد الفيديو على أكثر من 6 ملايين شخص الفيديو منذ ذلك الحين، وهم في أمسّ الحاجة إلى معرفة ما بداخل الخزنة، فيما تكهن البعض بما يمكن أن يكون داخل الخزنة، فالبعض قال مالا والبعض الآخر توقع وجود مجوهرات.

لكن الجميع أصيبوا بخيبة أمل، عندما استعانت مالكة المنزل بخبير فتح الخزنة ووجدها فارغة.