جدة تلقي بحفيدها في القمامة، وأمه أيدتها في ذلك ، تفاصيل قضية لا تصدق حدثت بمصر

انت الان تتابع خبرجدة تلقي بحفيدها في القمامة، وأمه أيدتها في ذلك ، تفاصيل قضية لا تصدق حدثت بمصر. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- قررت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل جدة رضيع ألقت به وسط القمامة بمنطقة كرداسة، بكفالة قدرها 500 جنيه، وأمر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، باستمرار حبس أم الرضيع، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية.

وتابعت : اعترفت الأم لوالدتها عقب رؤيتها لبطنها التي أصبحت ظاهرة فحكت لها التفاصيل واتفقتا على أن تكمل حملها الذي أصبح من الصعب التخلص منه وتضع مولودها بعدها سيتم التخلص منه حتى لا ينفضح أمرهم، وعقب ولادتها بيوم واحد اخذت الجدة الطفل وألقت به في القمامة وفرت هاربة.

وتلقى قسم شرطة كرداسة، بشمال الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على طفل رضيع في القمامة، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن سيدة ألقت بالطفل في القمامة، وأبلغ الأهالي الشرطة والتي تحفظت على الطفل.

وتم القبض على المتهمة ووالدة الطفل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.