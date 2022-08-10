شوف عروض بنده اليوم وحتي نهاية أغسطس خصم يصل ل 70% تسوق الآن بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي تعمل على تشغيل الكثير من المراكز المتخصصة في التوزيعات الرئيسية بالمملكة العربية السعودية وذلك يكون مع تواجد الكثير من الشحنات التي وصلت إلى نحو 600 شاحنة، وهذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وعددهم وصل إلى تقريبًا سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، وكذلك يقوم الكثير من العملاء لزيارة السوق كل عام وهم نحو مائة وعشرون مليون زبون.
عروض بنده اليوم
تكون المملكة العربية السعودية هي المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده، كما أنها تعتبر من ضمن السلاسل التي تختص لمتاجر البيع عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وأيضًا تكون من إحدى السلاسل التي تختص بمتاجر التجزئة الكبيرة في السعودية، وذلك عند توافر الكثير من المتاجر التي تم وصول العدد الخاص بها إلى 200 متجر في العديد من المدن وهم نحو 44 مدينة، وكذلك تعمل شركة بنده على تشغيل حوالي اثنان فرع متخصصين في المتاجر وهم الهايبر ماركت والسوبر ماركت.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- سعر الصندوق حجم 2.5 كيلو جرام يكون 5 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من الليمون جنوب أفريقي يكون 3 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- 3 كيلو جرام من الطماطم الزراعة المائية المتطورة المحلي يكون سعرها 10 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من المخلل المصري المشكل يكون بسعر 15 بدلًا من 25.90 ريال سعودي.
- 250 جرام من الفستق الشرائح يكون بسعر 30 ريال سعودي.
- القهوة التركية السوداء مقدار 250 جرام تكون بسعر 10 ريال سعودي.
- 500 جرام من الجبن رومي هيلثي فود تكون بسعر 20 بدلًا من 56.95 ريال سعودي.
- الزيتون الأخضر الأردني الريف مقدار كيلو جرام يكون بسعر 15 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- الطحينة من النوع الجميل مقدار كيلو جرام سعرها يكون 15 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- الجبن حلوم أسترا مقدار 500 جرام تكون بسعر 20 بدلًا من 48.95 ريال سعودي.
- الجبن إدام فريكو الهندية مقدار 500 جرام تكون بسعر 20 بدلًا من 79.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الجبن قريش الدسم من تشيزا لاند يكون 20 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- الجبن الأبيض دوبل كريم من النوع دومتي مقدار كيلو جرام يكون سعرها 15 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
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