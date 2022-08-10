شوف عروض بنده اليوم وحتي نهاية أغسطس خصم يصل ل 70% تسوق الآن بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي تعمل على تشغيل الكثير من المراكز المتخصصة في التوزيعات الرئيسية بالمملكة العربية السعودية وذلك يكون مع تواجد الكثير من الشحنات التي وصلت إلى نحو 600 شاحنة، وهذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وعددهم وصل إلى تقريبًا سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، وكذلك يقوم الكثير من العملاء لزيارة السوق كل عام وهم نحو مائة وعشرون مليون زبون.

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تكون المملكة العربية السعودية هي المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده، كما أنها تعتبر من ضمن السلاسل التي تختص لمتاجر البيع عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وأيضًا تكون من إحدى السلاسل التي تختص بمتاجر التجزئة الكبيرة في السعودية، وذلك عند توافر الكثير من المتاجر التي تم وصول العدد الخاص بها إلى 200 متجر في العديد من المدن وهم نحو 44 مدينة، وكذلك تعمل شركة بنده على تشغيل حوالي اثنان فرع متخصصين في المتاجر وهم الهايبر ماركت والسوبر ماركت.

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