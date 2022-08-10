شوف عروض بنده الإلكترونية على مئات الأصناف بأسعار تنافسية

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عمر شويل - جدة بسعر تنافسي تم نشر مجلة عروض بنده الإلكترونية حيث تحتوي المجلة على مئات التخفيضات على أكثر من ثلاثمائة سلعة مختلفة، كما يوجد داخل المجلة عروض خاصة لأعضاء تطبيق بنده بلس بأسعار حصرية، تجد داخل المجلة تخفيضات على اللحوم الطازجة والمبردة، المواد الغذائية المعلبة، الدواجن الطازجة والمجمدة، أنواع عديدة من الأرز البسمتي والزيوت، تبدأ العروض داخل هايبر بنده من يوم الأربعاء 12 محرم وتستمر حتى يوم الثلاثاء 18 محرم 1444 أو حتى نفاذ الكميات المعروضة. عروض بنده الإلكترونية حصرياً لأعضاء بنده بلس يمكنك شراء كيس من أرز سيلا مزة بسمتي الطائي وزن عشرة كيلو جرام مقابل 49.95 ريال سعودي بدلاً من 77.95 ريال.

اشتري حبة واحصل على الثانية مجاناً من زيت زيتون بكر ممتاز رحمه (500 مل) + (250 مل) مقابل 27.5 ريال بدلاً من 55 ريال.

كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا وزن العبوة كيلو جرام، مقابل 29.95 ريال للحبة بدلا من 40.95 ريال حصريا للأعضاء.

من العروض المتوفرة للأعضاء أيضا عرض على صدور دجاج طرية مجمدة بنده وزن 2 كيلو، سعر الحبة 48.95 ريال بدلا من 59.95 ريال. تخفيضات بنده اشتري طبق من أفخاذ الدجاج من انتاج شركة التنمية وزن 450 جرام بسعر 6.95 ريال للحبة بدلا من 10.25 ريال.

أرجل دجاج التنمية وزن الطبق 450 جرام مقابل 7.75 ريال بدلاً من 11.25 ريال.

يمكنك شراء كيلو من سمك القاروص البحري 800/1400 مقابل 21.95 ريال سعودي. احصل على حبة من جبنة تشدر كرافت (7 + 1 × 50 جرام سعر الحبة 27.95 ريال بدلا من 36.95 ريال سعودي.

حبتان من جبنة بيضاء البقرات الثلاثة وزن الحبة نصف كيلو، السعر داخل العرض 16.95 ريال بدلا من 23.90 ريال. عروض هايبر بنده الأسبوعية مقابل 13.95 ريال بدلاً من 18 ريال يمكنك شراء ثلاث حبات من زبدة نادك الغير مملحة.

شرائح جبن بريزيدن إيدام وزن 150 جرام مقابل 12.95 ريال بدلاً من 14.75 ريال. احصل على كيلو من الليمون الاسود الكامل مقابل 24.95 ريال.

اشتري كيلو من الفول المصري حب بسعر 8.95 ريال سعودي.

طحينة الجميل سعر الكيلو 14.95 ريال بدلا من 21.95 ريال.

يمكنك شراء حبة من جبنة موزاريلا مبشورة داري وزن 500 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي، بدلاً من 19.95 ريال.

احصل على حبتان من جبنة موزاريلا بريزيدن وزن 200 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 20.50 ريال.

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