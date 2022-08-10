نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60% علي جميع المنتجات تسوق الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية متألقة منذ بداية هذا الشهر بشكل ملحوظ، وهذا يظهر من خلال ما تقدمه هذه الشركة من عروض وتخفيضات كبيرة، مما جعل الإقبال متزايد بشكل كبير على فروع أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية، لذا نحرص بشكل كبير على متابعة وتقديم أقوى الخصومات حتى يستفيد منها كل عميل، وسوف نعرض لكم أفضل هذه العروض من خلال مقالنا هذا.
عروض العثيم الأسبوعية
تعد شركة العثيم السعودية من أفضل الشركات التي تعمل في البيع بالتجزئة، وذلك يظهر بشكل كبير من خلال الإقبال على منتجاتها التي تعرضها داخل أسواقها، ومن بين أهم التخفيضات المطروحة في أسواق العثيم ما يلي:
- خصومات العثيم السعودية على ساديا دجاج مجمد وزن العبوة يصل إلى 1300 جرام بسعر يصل إلى 183.95 ريال سعودي بدلاً من 218 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على صابون اريال أزرق مركز وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر لا يقاوم 45 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم السعودية على 2 ربطة صلصة طماطم هالي مقدار 8×135 جرام بسعر حصري 15 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.
تخفيضات مجلة العثيم السعودية
- عروض العثيم اليوم على أرز الوليمة بسمتي وزن العبوة يصل إلى 10 كيلو جرام بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 84.95 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق العثيم عدد 2 حبة من زيت شروق للقلي والطبخ مقدار الزجاجة يصل إلى 1.5 لتر بسعر خيالي 25 ريال سعودي بدلاً من 55.95 ريال سعودي.
- أقوى الخصومات من العثيم السعودية على جبن رومي جرين لاند بسعر مذهل يصل إلى 40 ريال سعودي للكيلو الواحد.
- تنزيلات أسواق العثيم متوفرة على جبن تشيزا لاند بسعر وهمي 20 ريال سعودي للكيلو الواحد.
احصل من تخفيضات العثيم السعودية على زيتون سما إسباني أسود جامبو بسعر مناسب يصل إلى 17.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.
- عروض قوية من العثيم السعودية على لحم عجل بلدي بالعظم بسعر حصري 39.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.
تخفيضات مجلة العثيم متجددة على لحم غنم سواكني بالعظم بسعر لا يصدق 52.95 ريال سعودي.
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