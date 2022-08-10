نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية تصل إلى 60% في جميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتادت شركة بندة التجارية على تقديم اقوى العروض والخصومات المميزة، ومع دخول فصل تقدم بندة الكثير من الخصومات التي قد تصل نسبتها إلى ٥٠% سواء على المنتجات الغذائية أو على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والان سوف نتعرف على اخر مجلة قامت بنده بإصدارها لجميع خصومات وعروض الصيف، تابعوا معنا المقال للتعرف عليها بشكل تفصيلي.

عروض بنده السعودية

جميع الخصومات والعروض التي تقدمها بنده قد جعلتها من أهم الشركات التجارية على مستوى الكثير من الدول العربية المختلفة، وجعلتها من أهم المتاجر التي تتناسب مع كافة الطبقات المختلفة، ومن أهم العروض هي كالاتي:

شواية كهربائية كولين ٢٠٠ وات بسعر ٧٩ ريال سعودي.

مكواه كليك اون بسعر ٤٩ ريال سعودي.

محضر قهوة بلاك اند ديكر بسعر ٢١٩ ريال سعودي.

قدر ضغط كولين بسعر ١٩٩ ريال.

غلاية كهربائية ستانلس ستيل كينوود بسعر ١١٥ ريال.

عصارة سنكور بسعر ١٥٩ ريال سعودي.

أسعار المواد الغذائية من بندة