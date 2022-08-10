نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية تصل إلى 60% في جميع الفروع في المقال التالي
عمر شويل - جدة اعتادت شركة بندة التجارية على تقديم اقوى العروض والخصومات المميزة، ومع دخول فصل تقدم بندة الكثير من الخصومات التي قد تصل نسبتها إلى ٥٠% سواء على المنتجات الغذائية أو على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والان سوف نتعرف على اخر مجلة قامت بنده بإصدارها لجميع خصومات وعروض الصيف، تابعوا معنا المقال للتعرف عليها بشكل تفصيلي.
عروض بنده السعودية
جميع الخصومات والعروض التي تقدمها بنده قد جعلتها من أهم الشركات التجارية على مستوى الكثير من الدول العربية المختلفة، وجعلتها من أهم المتاجر التي تتناسب مع كافة الطبقات المختلفة، ومن أهم العروض هي كالاتي:
- شواية كهربائية كولين ٢٠٠ وات بسعر ٧٩ ريال سعودي.
- مكواه كليك اون بسعر ٤٩ ريال سعودي.
- محضر قهوة بلاك اند ديكر بسعر ٢١٩ ريال سعودي.
- قدر ضغط كولين بسعر ١٩٩ ريال.
- غلاية كهربائية ستانلس ستيل كينوود بسعر ١١٥ ريال.
- عصارة سنكور بسعر ١٥٩ ريال سعودي.
أسعار المواد الغذائية من بندة
- حيث أنه يوجد.خليط كيك فوستر كلاركس بسعر ١٢.٥٠ ريال سعودي.
- زيت زيتون رحمة زيت بكر ممتاز ٥٠٠ ملي بسعر ١٢.٩٥ ريال سعودي.
- سكر ناعم الأسرة ١٠ كيلو بسعر ٢٢.٩٥ ريال سعودي.
- أرز بسمتي باب هندي بسعر ١١٤.٩٥ ريال سعودي.
- زيت دوار الشمس نور ٢.٥لتر بسعر ٢٩.٩٥ ريال سعودي.
- جبنة فيتا كاملة الدسم ٤٠٠ جرام بسعر ١٢ ريال عدد القطع ٢ حبه.
- زيت زيتون عافيه ٢ لتر ٢٤ ريال سعودي.
- حلاوة طحينية سادة حلواني ٥٠٠ جرام بسعر ١٠ ريال سعودي.
- ليمون جنوب أفريقيا ٢.٥ كيلو بسعر ١٠ ريال.
- كما أن العروض على جبنة فيتا تشيزا لاند ١ كيلو بسعر ٣٦.٩٥ ريال سعودي.
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