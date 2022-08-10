شوف أحدث عروض لولو هايبر بخصومات تصل حتى نصف السعر على مختلف الأجهزة LULU

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تعتبر من من أفضل العروض المميزة والمهمة التي يحتاج إليها الكثيرون من العملاء والمتسوقين في مختلف أنحاء العالم. حيث تعتبر الأجهزة من أهم وسائل الراحة التي يبحث عنها الجميع، حيث أن عالم التكنولوجيا هو عالم واسع وكبير فهناك من يريد اقتناء جهاز مختلف وتغييره أكثر من مرة، لذلك نوفر لكم من خلال موقع ثفنني أحدث عروض الأجهزة من خلال مجلة لولو هايبر المميزة بخصومات تصل حتى نصف السعر لا تفوتها. أحدث عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بخصومات تصل حتى نصف السعر LULU احصل على خصم 150 ريال على هاتف أوبو أي 74 من الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة. كما أن الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، ومزود بكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بيكسل. بينما يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+8+48 ميجا بيكسل، ومزود برامات سعتها 6 جيجا بايت. وذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت. بسعر 1049 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي. اشتري هاتف موتوريلا موتو جي 52 من الجيل الرابع، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 12، ومقاس الشاشة هو 6.6 بوصة. كما أن سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، والرامات سعتها 6 جيجا بايت. بسعر 749 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر المذهلة على الأكسسوارات متوفر ساعة ذكية ماركة هواوي، بسعر 899 ريال بدلاً من 1299 ريال سعودي، ووفر 400 ريال. عروض لولو هايبر العملاقة على الأجهزة الكهربائية احصل على خصم نصف السعر على نافورة الشكولاتة بأشكال متنوعة من أيكون، بسعر 49 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي، ووفر 60 ريال.

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