نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم عروض رائعة لمدة 7 أيام على مئات السلع othaim mall في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مول العثيم عروض تستمر لمدة أسبوع كامل ابتداءً من يوم الأربعاء 10 أغسطس حتى الثلاثاء 16 أغسطس، تجد داخل أسواق العثيم مئات العروض على السلع المختلفة، تتنوع المنتجات المعروضة داخل فروع مجموعة أسواق عبد الله العثيم ما بين الفواكه والخضراوات الطازجة، والخضراوات المجمدة وأنواع مختلفة من اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة،كما يمكنك شراء المخبوزات والحلويات الطازجة من العثيم مول بأقل الأسعار، وقد انطلق مهرجان الخمسات في العثيم منذ الأسبوع الماضي ويستمر للأسبوع الثاني على التوالي، واليوم نستعرض بعض التخفيضات المتوفرة داخل مجلة عروض العثيم. العثيم عروض الأسبوع لب المانجو أو الجوافة المجمد مونتانا وزن كيلو يمكنك الحصول عليه مقابل 10 ريال للحبة.

مقابل 20 ريال سعودي فقط يمكنك الحصول على خمس حبات من خضر مونتانا المشكلة المجمدة وزن الحبة 400 جرام.

برجر دو دجاج عادي وزن 660 جرام سعر الحبة 15 ريال بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

أسماك روبيان للطبخ وزن كيلو جرام مقابل 35 ريال فقط بدلاً من 40.50 ريال، بخصم نقدي 5.50 ريال سعودي. احصل على عرض حبتان من قطع دجاج أمريكانا وزن 400 جرام، بسعر 25 ريال فقط بدلاً من 34.50 ريال.

برجر بقري كلاسيك أمريكانا 20 حبة وزن كيلو جرام بسعر 20 ريال للحبة بدلاً من 28.95 ريال.

السنبلة برجر لحم بقري 20 حبة وزن كيلو جرام مقابل 20 ريال بدلاً من 30.5 ريال. عروض أسواق العثيم زود كرواسون شوكولاتة 5 + 1 مجاناً سعر الحبة 5 ريال بدلاً من 6.75 ريال سعودي.

قرص عقيل وزن 400 جرام سعر العلبة 10 ريال بدلاً من 12.5 ريال.

معجنات مشكلة سعر الكيلو 25 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

شابورة شرائح زيت زيتون سعر الثلاث علب 25 ريال فقط. طبق بسكويت بالتمر والقرفة حجم وسط بسعر 15 ريال فقط بدلاً من 17.5 ريال سعودي.

احصل على صندوقين من التمر الشيشي بسعر 15 ريال سعودي فقط.

مقابل 15 ريال فقط يمكنك شراء 2 صندوق من رطب نبوت سيف. تخفيضات العثيم تونة فيكتو أبيض دوار الشمس وزن 160 جرام سعر الحبة 5 ريال بدلاً من 6.5 ريال.

سكر ناعم أبو فهد وزن الكيس 10 كيلو مقابل 30 ريال فقط بدلاً من 34.5 ريال. حليب مركز هالي كامل الدسم وزن 410 جرام سعر العلبة 4.5 ريال.

عبوة حليب هالي بودرة وزن 2.5 كيلو جرام مقابل 70 ريال بدلاً من 79.95 ريال للحبة.

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