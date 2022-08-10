نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت الإسبوعية على الجوالات وأجهزة المطبخ خصومات شهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ماركت الإسبوعية على الجوالات وأجهزة المطبخ خصومات شهر أغسطس، يتوفر مقلاة البطاطس دوتس ديجيتال 1800 واط بسعر 240 ريال بدلا من 310 ريال خصم 23%، يتوفر سخان ساندوتش اي تي سي بسعر 60 ريال بدلا من 79 ريال خصم 24%، تتوفر صانعة قهوة اي تي سي بسعر 95 ريال بدلا من 119 ريال خصم 20%، تتوفر عصارة حمضيات هومر بسعر 100 ريال بدلا من 129 ريال خصم 23% ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية.

عروض الجوالات وأجهزة المطبخ العثيم ماركت

تتوفر قطاعة خضار اي تي سي بسعر 70 ريال بدلا من 109 ريال خصم 36%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية على الأجهزة الكهربائية خلاط فيليبس مع مطحنة بسعر 100 ريال بدلا من 135 ريال خصم 26%، يتوفر ضمن عروض حرق سعر شهر أغسطس خلاط كينوود مع مطحنة و جك بسعر 220 ريال بدلا من 265 ريال خصم 17%، يتوفر خلاط يدوي فيليبس بسعر 90 ريال بدلا من 129 ريال خصم 30%.

عروض العثيم ماركت الإسبوعية حرق أسعار

تتوفر غلاية كليك اون ستيل بسعر 40 ريال بدلا من 69 ريال خصم 42%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية على أجهزة المطبخ براد ماء جيباس حار و بارد بسعر 340 ريال بدلا من 399 ريال خصم 17%، تتوفر ضمن عروض شهر أغسطس مكواة كولين جاف بسعر 65 ريال بدلا من 79 ريال خصم 30%، تتوفر مكواة اوكارينا بخار بسعر 70 ريال بدلا من 99 ريال خصم 29%، يتوفر خلاط سوبر بي يدوي 102 بسعر 105 ريال بدلا من 149 ريال خصم 30%.

عروض أدوات المطبخ العثيم ماركت

يتوفر قدر ضغط السيف المنيوم سعة 9 لتر بسعر 130 ريال بدلا من 189 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس سعة 11 لتر بسعر 150 ريال بدلا من 209 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية على أدوات المطبخ قدر جي برو بالغطاء 28 سم بسعر 60 ريال بدلا من 95 ريال خصم 37%، يتوفر طقم قدور رويال فورد غير لاصق 8 قطع بسعر 130 ريال بدلا من 199 ريال خصم 35%.

عروض الشاشات العثيم ماركت

يتوفر تلفزيون امبكس 65 بوصة يدعم تقنية 4 كي سمارت تي في فل اتش دي بسعر 1699 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض الشاشات العثيم ماركت تلفزيون سهم ال اي دي 50 بوصة سمارت تي في فل اتش دي يدعم تقنية 4 كي بسعر 1150 ريال بدلا من 1399 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية تلفزيون توشيبا ال اي دي 32 بوصة اتش دي ام اي بسعر 599 ريال بدلا من 849 ريال خصم 30%.

عروض الجوالات العثيم ماركت

يتوفر تابلت اكسيد سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 340 ريال، يتوفر تابلت سامسونج اي 7 تي 505 سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام بطارية 7040 مللي امبير بسعر خاص 1040 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات العثيم ماركت جوال تكنو بوب 5 لايت سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بطارية 5000 مللي امبير بسعر خاص 380 ريال، يتوفر جوال لافا واي جي سعة 32 جيجابايت و 1 جيجا رام و بطارية 2500 مللي امبير بسعر خاص 255 ريال ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية.