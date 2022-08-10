نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات 2022 تقسيط وأقوى عروض جرير لابتوب jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوالك المفضل الأن في عروض جرير 2022 مع إمكانية شراء الجوالات بالتقسيط، لذا لا تفوتوا فرصة شراء الهواتف الذكية مع مزايا رائعة وأفضل طريقة شراء، كما نقدم لكم لابتوب جرير المتاح بأكثر من نوع وأداء أكثر من رائع، خلال فترة العروض التي تسري في جميع فروع مكتبة جرير بالسعودية، بالإضافة إلى ضمان لمدة عامين على تشكيلة كبيرة من المنتجات.

عروض جرير للجوالات 2022 تقسيط

للتمتع بخدمة التقسيط على الجوالات وغيرها من المنتجات عليكم التقدم بطلب على الموقع الإلكتروني وبعد الحصول على الموافقة يمكن زيارة أحد فروع جرير السعودية للحصول على المنتج واختيار تفاصيل الأقساط مثل عدد الأقساط، وفترة السداد التي يمكن أن تصل إلى 36 شهر، وعلى هذا الأساس نجد انواع عديدة للجوالات، بحيث تضم عروض جرير جوالات ايفون، فيفو، اوبو، شاومي، وإليكم العروض:

هواوي نوفا 9 SE بسعر 1199 ريال سعودي.

جوال فيفو V23 بسعر 2199 ريال سعودي.

اوبو رينو 7 زد بسعر 1499 ريال سعودي.

ابل ايفون 13 برو بسعر 4199 ريال سعودي.

لابتوب جرير

أقوى عروض لابتوب جرير متاحة الأن للشراء في كافة الفروع وخاصةً على إصدارات هواوي من اللابتوب، بحيث تقدم أفضل إمكانيات مقابل سعر رائع، ومنها إصدارات رائعة من huawei matebook، ومتاح من الإصدارات نسخ ذات معالج كور اي 3، 5، 7، لتتمكن من الاختيار حسب استخدامك للجهاز سواء كان استخدام عادي، استخدام للألعاب أو التصميم وغيره من الأغراض التي تتطلب أن يكون الجهاز ذو إمكانيات مرتفعة، كما نجد أسعار مذهلة لأجهزة MSI في مكتبة جرير jarir bookstore.

هواوي MateBook D 15، كور اي 5 مع هارد SSD سعة 512 جيجابايت، بسعر 3399 ريال سعودي.

لابتوب هواوي MateBook 14 بسعر 4999 ريال سعودي.

MSI لابتوب مع رامات 8 جيجا، سعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، بسعر 2999 ريال سعودي.

ماك بوك جرير

أحد أفضل إصدارات أبل لأجهزة اللابتوب وهو ماك بوك برو، أير، في مكتبة جرير الأن، مع مواصفات رائعة سواء بالنسبة للرامات العالية أو الشاشة التي توفر لك دقة عالية liquid Retina XDR، وأيضًا معالج قوي لأداء أكثر سرعة وأفضل تجربة استخدام على الإطلاق.

ماك بوك اير 256 جيجابايت بسعر 4699 ريال سعودي، و512 جيجابايت بسعر 6199 ريال سعودي.

جرير ماك بوك برو 256 جيجابايت بسعر 5999 ريال سعودي.

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