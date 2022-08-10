نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات هايبر بنده لشهر محرم ١٤٤٤ بالسعودية للسلع استهلاكية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده لعملائه الكرام حملة بنده ثبتناها على أكثر من 300 صنف من المنتجات الأساسية والتي توفر جميع المنتجات الأساسية بأسعار ثابتة.
وذلك لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروع هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تخفيضات وخصومات هائلة على قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
عرض شامل لمنتجات مختلفة لهايبر بانده
هناك العديد من العروض والخصومات على العناصر الاستهلاكية التي يقوم بها هايبر بنده مثل الأجهزة المنزلية وايضا المأكولات والعناصر الغذائية.
وفي هذا المقال سنتعرف معا على عروض المقدمة من هايبر باندا للشعب السعودي فهيا بنا:
عروض هايبر بنده على المواد الغذائية:
- خصم على كتف خروف نعيمي بسعر 69.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من 94.95 ريال سعودي.
- تخفيض على دجاج من ساديا بوزن 1000 جرام عدد 2 قطعة بسعر 32.95 ريال سعودي بدلا 41.90 ريال سعودي.
- متوفر كرتونة من دجاج دو عدد 10 قطع بوزن 1200 جرام للقطعة بسعر 179.95 ريال سعودي بدلا من 214.95 ريال سعودي.
- متاح دجاج من برديكس بوزن 1100 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي.
- يوجد أنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد من ساديا بوزن 450 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي.
- متواجد صدور دجاج طرية من ساديا بوزن كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.
- متوفر أرز بسمتي أبيض حبة طويلة من العائلة بوزن 10 كيلو بسعر 59.95 ريال سعودي بدلا من 85.95 ريال سعودي.
- يوجد معجون طماطم من رنا عدد 8 قطع بوزن 135 جرام للقطعة الواحدة بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 21.90 ريال سعودي.
- متاح مكرونة الجود كويتي بوزن 400 جرام عدد 6 قطع أشكال متنوعة بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 25.50 ريال سعودي.
- خصم على حليب الصافي قليل الدسم أو منزوع الدسم طويل الأجل عدد 12 قطعة بوزن لتر للقطعة بسعر 59.95 ريال سعودي بدلا من 71.95 ريال سعودي.
- متوفر حليب طويل الأجل من نادك عدد 18 قطعة بوزن 125 مل للقطعة بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من 24.50 ريال سعودي.
- متواجد حليب مجفف كامل الدسم من المراعي بوزن 2.25 كيلو بسعر 70.95 ريال سعودي بدلا من 86 ريال سعودي.
- متاح زيت من دوار الشمس نور عدد 2 قطعة بوزن 1.5 لتر لالإضافة إلى 500 مل هدية بسعر 43.95 ريال سعودي بدلا من 61.95 ريال سعودي.
- تخفيض على طحين فاخر بر الأولى بوزن كيلو جرام عدد 4 قطع بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 15.80 ريال سعودي.
- متوفر تونا خفيفة مفتتة بالزيت النباتي من ألوها بوزن 165 جرام عدد 3 قطع بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي.
- متواجد كاتشب الطماطم عبوة ضاغطة من هاينز بوزن 910 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 24.50 ريال سعودي.
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