نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده تطرح أقوى عروضها الجبارة بسعر منافس لا يقاوم للأسبوع الأخير حتى 18 محرم 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة بنده أعلنت عن طرح أقوي عروضها الترويجية وذلك بسعر منافس لا يقاوم للأسبوع الأخير، حيث يتضمن العرض الأخير خصومات هائلة لا مثيل لها، على مختلف السلع والمنتجات في مختلف فروعها المنتشرة في أغلب المحافظات والمدن في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز بنده بطرح عروض مميزة وبشكل أسبوعي تتضمن عدد هائل من السلع والمنتجات بتخفيضات يستحيل أن يجدها المشتري في أي مكان أخر داخل المملكة.
بالصور بنده تطرح أقوى عروضها الجبارة بسعر منافس لا يقاوم للأسبوع الأخير حتى 18 محرم 1444هـ :-
تعمل بنده وبشكل أسبوعي على توفير احتياجات الأسرة في المملكة العربية السعودية، وعادة ما تكون عروضها من أقوى العروض التي تقدمها السلاسل التجارية العاملة في المملكة ، وذلك بهدف اجتذاب المزيد من العملاء لها، حيث تحرص الأسرة في المملكة العربية السعودية على تتبع كل ما هو جديد بشأن العروض الأسبوعية التي يتم الإعلان عنها، والعرض الأسبوعي الأخير الذي تم الإعلان عنه خلال الساعات الأخيرة هو عرض أسبوعي ينتهي في الثامن عشر من شهر محرم الجاري ويمكن معرفة محتويات هذا العرض من خلال الاطلاع على مجلة العروض التالية:-
وبالنظر إلى مجلة العروض الأسبوعية الأخيرة نجد أن العرض يتضمن العديد من المنتجات بأسعار منافسه لا يمكن مقاومتها خاصة على الجوالات وذلك كالتالي:-
|النوع
|السعر قبل الخصم
|السعر بعد الخصم
|ريدمي 10 (2+32 GB)
|459 ريال سعودي
|429 ريال
|ريدمي 10 (3+64 GB)
|509 ريال
|495 ريال
|شاومي 10 سي (64 GB)
|599 ريال
|559 ريال
|شاومي 10 سي (128 GB)
|649 ريال
|619 ريال
|شاومي ريدمي نوت 10 أس
|949 ريال
|749 ريال
|نوكيا جى 10
|533
|499
|أونور أكس 7
|699
|679
|شاومي ريدمي نوت (4 GB)
|799
|699
|شاومي ريدمي نوت (6 GB)
|899
|799
|ريل مي 9 أي
|849
|809
|سامسونج أي 22
|819 ريال
|769 ريال
|فيفو واي 15 أس
|579 ريال
|519 ريال
|فيفو واي 21
|699
|669
|لينوفو كاي 15 بلس
|649
|579
|لينوفو كاي 14 بلس
|699
|499
ومن خلال الصورة السابقة نجد أن هناك عرض مميز جداً على جوال الآيفون كما هو موضح بالشكل التالي بخصومات مميزة جداً، وهذا العرض على الآيفون هو أيضاً عرض أسبوعي ينتهي في 16 أغسطس الجاري، ولهذا فقد أطلقت بنده على هذا العرض الأسبوعي الجديد والأخير بأنه أقوي العروض الترويجية التي تم طرحها على الإطلاق وذلك نظراً لما تضمنه هذا العرض من حسومات وتخفيضات هائلة لا مثيل لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف بنده تطرح أقوى عروضها الجبارة بسعر منافس لا يقاوم للأسبوع الأخير حتى 18 محرم 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.