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شوف بنده تطرح أقوى عروضها الجبارة بسعر منافس لا يقاوم للأسبوع الأخير حتى 18 محرم 1444

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عمر شويل - جدة بنده أعلنت عن طرح أقوي عروضها الترويجية وذلك بسعر منافس لا يقاوم للأسبوع الأخير، حيث يتضمن العرض الأخير خصومات هائلة لا مثيل  لها،  على مختلف السلع والمنتجات في مختلف فروعها المنتشرة في أغلب المحافظات والمدن في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز بنده بطرح عروض مميزة وبشكل أسبوعي تتضمن عدد هائل من السلع والمنتجات بتخفيضات يستحيل أن يجدها المشتري في أي مكان أخر داخل المملكة.

 بالصور بنده تطرح أقوى عروضها الجبارة بسعر منافس لا يقاوم للأسبوع الأخير حتى 18 محرم 1444هـ :-

تعمل بنده وبشكل أسبوعي على توفير احتياجات الأسرة في المملكة العربية السعودية، وعادة ما تكون عروضها من أقوى العروض التي تقدمها السلاسل التجارية العاملة في المملكة ، وذلك بهدف اجتذاب المزيد من العملاء لها، حيث تحرص الأسرة في المملكة العربية السعودية على تتبع كل ما هو جديد بشأن العروض الأسبوعية التي يتم الإعلان عنها، والعرض الأسبوعي الأخير الذي تم الإعلان عنه خلال الساعات الأخيرة هو عرض أسبوعي ينتهي في الثامن عشر من شهر محرم الجاري ويمكن معرفة محتويات هذا العرض من خلال الاطلاع على مجلة العروض التالية:-

وبالنظر إلى مجلة العروض الأسبوعية الأخيرة نجد أن العرض يتضمن العديد من المنتجات بأسعار منافسه لا يمكن مقاومتها خاصة على الجوالات وذلك كالتالي:-

النوع السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم
ريدمي 10 (2+32 GB) 459 ريال سعودي 429 ريال
ريدمي 10 (3+64 GB) 509 ريال 495 ريال
شاومي 10 سي  (64 GB) 599 ريال 559 ريال
شاومي 10 سي (128 GB) 649 ريال 619 ريال
شاومي ريدمي نوت 10 أس 949 ريال 749 ريال
نوكيا جى 10 533 499
أونور أكس 7 699 679
شاومي ريدمي نوت (4 GB) 799 699
شاومي ريدمي نوت (6 GB) 899 799
ريل مي 9 أي 849 809
سامسونج أي 22 819 ريال 769 ريال
فيفو واي 15 أس 579 ريال 519 ريال
فيفو واي 21 699 669
لينوفو كاي 15 بلس 649 579
لينوفو كاي 14 بلس 699 499

ومن خلال الصورة السابقة نجد أن هناك عرض مميز جداً  على جوال الآيفون كما هو موضح بالشكل التالي بخصومات مميزة جداً، وهذا العرض على الآيفون هو أيضاً عرض أسبوعي ينتهي في 16 أغسطس الجاري، ولهذا فقد أطلقت بنده على هذا العرض الأسبوعي الجديد والأخير بأنه أقوي العروض الترويجية التي تم طرحها على الإطلاق وذلك نظراً لما تضمنه هذا العرض من حسومات وتخفيضات هائلة لا مثيل لها.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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