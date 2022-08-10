شوف الحق الأيام الأخيرة من مهرجان لولو السنوي بخصم 50٪

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عمر شويل - جدة خصومات حتى نصف السعر بداية من اليوم وحتى نفاذ الكميات بجميع فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في المملكة العربية السعودية نقدمها لحضراتكم اليوم فقط من خلال موقع ثقفني للعروض الحصرية في المملكة العربية السعودية، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تتوفر بداخل فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية العديد من السلع المختلفة من جميع الأقسام بأعلى جودة وأقل سعر، فتابعونا لمعرفة تفاصيل أكثر عن عروض لولو لهذا الأسبوع: توجد خصومات مميزة بجميع فروع لولو ماركت على أسعار أرز سيلا البسمتي من تيجان، بالإضافة إلى عروض لولو على أسعار مسحوق الغسيل المركز من تايد Tide، وخصومات أخرى على أسعار شامبو بانتين، وعلى سعر الجبنة الكريمية القابلة للدهن من بوك Puck، وخصومات أخرى منهم على أسعار الدجاج المجمد من رضوى، وتنزيلات خاصة منهم على أسعار الحليب البودرة من فريشكو، وزيت دوار الشمس من نور Nour.

عروض أخرى اخل فروع لولو السعودية Lulu Ksa

خصومات حصرية اليوم بداخل فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية، وتشمل: خصم خاص على سعر الزنجبيل الصيني، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار القرع الجوز السعودي، وخصم آخر منهم على سعر الطماطم السعودي، وفلين الكوسا، وخصم خاص منهم على سعر فراولة ريسكورز الأمريكي، وخصم آخر على سعر الأناناس الفلبيني بالحبة، وبرتقال فالنسيا المصري، وخصومات أخرى منهم على سعر الرمان المصري، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الأفوكادو الكيني.

تخفيضات خاصة لفترة محدودة داخل فروع لولو السعودية

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: اللحم البقري الهندي، ولحم الشاه النعيمي المقطعة بالعظم، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الشاه النعيمي السعودي الكاملة، وخصم خاص على سعر نصف الشاه النعيمي، ولحم الغنم المحلي الطازج بالعظم، وتخفيض حصري منهم على سعر لحم العجل الهندي الربع الأمامي، وخصومات أخرى منهم على أسعار الأسماك الطازحة بمختلف أنواعها من لولو.