نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون لن يخطر عالبالك لتنظيف حنفيات الحمام والمطبخ وإزالة الجير والصدأ نهائيا في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الحنفيات من الجير، يعد تنظيف الحنفيات وتلميعها من الأمور التي تهتم بها جميع السيدات، حيث أن الجير يتراكم بداخل الحنفيات مما يصعب علينا تنظيفها، ويوجد الكثير من المنظفات التي تقوم بتنظيف الحنفيات وتلميعها ولكن هذه الطرق مكلفة وباهظة في الثمن،عكس الوصفات الطبيعية التي تعمل على تلميع الحنفيات وإزالة الجير بدون اى تكلفه، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة تنظيف الحنفيات من الجير.

إعداد وصفة لتنظيف الحنفيات من الجير بصودا الخبز

تعتبر صودا الخبز من المكونات الطبيعية التي تزيل الجير والأوساخ العالقة في الحنفيات وتجعلها أكثر لمعاناً وتنظيفا، كما أنها من الوصفات السهلة والموفرة في المال والوقت، فهي نتيجتها سريعة وممتازة ولا تستغرق وقت طويل في الإعداد، واليكى سيدتي وصفة صودا الخبز لتنظيف الحنفيات وإزالة الجير بمنتهى السهولة.

مكونات وصفة إزالة الجير من الحنفيات بصودا الخبز

ربع كوب صغير من مسحوق صودا الخبز.

ماء للعجن.

إعداد وصفة إزالة الجير من الحنفيات بصودا الخبز

نعجن مسحوق صودا الخبز بكمية مناسبة من الماء حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

نضع عجينة صودا الخبز على الحنفيات ونتركها لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بواسطة الفرشاة أو قطعه من القماش النظيف بتلميع وتنظيف العجين من الحنفيات.

سوف تلاحظين تلميعها وتنظيفها مباشرة دون أي جهد أو عناء، حيث أن لصودا الخبز مفعول السحر فى تنظيف الحنفيات وتلميعها كل ما عليكى اتباع الخطوات في تطبيقها للحصول على أفضل النتائج.

طريقة إعداد وصفة ملح الليمون لتنظيف الحنفيات من الجير

المكونات

معلقة كبيرة من ملح الليمون.

ربع كوب من الخل.

تحضير وصفة لإزالة الجير من الحنفيات بملح الليمون

نخلط الخل مع ملح الليمون ونقوم بغمسها بالفرشاة وتنظيف الحنفيات بهم.

نفرك جيدا حتى نزيل الجير من الحنفيات.

سوف تلاحظين تنظيف الحنفيات وتلميعها كالمرأة، لدخول الخل وملح الليمون فى الوصفة فهما لهما تأثير قوى وفعال في تنظيف الأشياء وتلميعها.

هذه الوصفة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل في إعدادها، كما أنها من الوصفات الغير مكلفة والتي تمنحك النظافة واللمعان دون أي مجهود، فهي وصفة ممتازة في تنظيف الأشياء ولمعانها بمنتهى السهولة.