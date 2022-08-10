نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تعرف على أقوى العروض من العثيم مول مهرجان الخمسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم مول يقدم في هذا الأسبوع أقوى العروض والخصومات على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من المنتجات ذات الجودة العالية كل ذلك بأسعار تنافسية، حيث تقدم أسواق عبد الله العثيم في هذا الأسبوع مهرجان الخمسات والذي يحتوي على كافة احتياجاتك من منتجات البقالة من الأرز والزيت وغيرها، والفواكه الطازجة، ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات كل ذلك بأسعار مخفضة، كما يمكنك الحصول على خصومات قوية عند شرائك لشاشات التلفاز ذات المقاسات المختلفة، وهواتف المحمول الذكية، والأجهزة الكهربائية، وأواني الطهي والكثير من المنتجات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عند زيارة العثيم مول، وتكون العروض سارية من الأربعاء 10 أغسطس إلى الثلاثاء 16 أغسطس أو حتى نفاذ الكمية. عروض العثيم مول قم بالحصول على شاشة ارو ال اي دي بحجم 40 بوصة فقط بسعر 630 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك شراء شاشة امبكس سمارت 4 كي بحجم 65 بوصة فقط بسعر 1699 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على شاشة سوبر جنرال ال اي دي بحجم 55 بوصة فقط بسعر 1370 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي للحبة.

اشتري تابلت لينوفو ام 7 فقط بسعر 455 ريال سعودي للحبة.

قم بشراء جوال سامسونج اي 33 بمساحة 128 جيجا بايت بسعر 1225 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء هاتف هونر اكس 7 عند التسوق من العثيم مول فقط بسعر 680 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم قم بشراء فرن كهربائي من كيون بسعة 45 لتر فقط بسعر 315 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على ميكرويف ارو بسعة 20 لتر فقط بسعر 210 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك شراء خلاط كينوود مع مطحنة + جك فقط بسعر 220 ريال سعودي بدلا من 265 ريال للحبة.

اشتري سخان ساندوتش اي تي سي فقط بسعر 60 ريال سعودي بدلا من 79 ريال للحبة.

احصل على براد ماء جيباس حار وبارد بسعر 340 ريال بدلا من 399 ريال للحبة. مهرجان الخمسات من العثيم مول اشتري عصارة حمضيات من هومر بسعر 100 ريال سعودي بدلا من 129 ريال للحبة.

مكواة اوكارينا بخار فقط بسعر 70 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي للحبة.

احصل على قطاعة خضار اي تي سي فقط بسعر 70 ريال سعودي بدلا من 109 ريال للحبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تعرف على أقوى العروض من العثيم مول مهرجان الخمسات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.