نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات وتخفيضات اسواق العثيم مول الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم العثيم مول تشكيلة متنوعة جدا من المنتجات التي يتواجد عليها عروض وخصومات بأسعار مخفضة جدا في هذا الاسبوع في اسواق العثيم مول ومن هذه المنتجات اللحوم والأرز والأسماك بجميع انواعها وأيضا المنتجات الغذائية الطازجة والمعلبات بجميع انواعها المختلفة كما يتوافر في اسواق العثيم مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة ومساحيق الغسيل والمنظفات بجميع انواعها وكل ما يحتاجه المنزل العصري الحديث من مفروشات وأساس المنزل وحيث يمكنك أيضا شراء مقاضيك اليومية بسعر أوفر لذلك اتجه الي العثيم مول للأستمتاع بعروض الخمسات. خصومات اسواق العثيم مول اشتري قدر سويت هوم غير لاصق بحجم ٢٦ سم بسعر ٥٥ ريال سعودي بدلا من ٨٤ ريال سعودي.

احصل على طقم قدور رويال فورد غير لاصق ٨ قطع بسعر ١٣٠ ريال سعودي بدلا من ١٩٩ ريال سعودي.

كما يمكنك شراء قدر جي برو بغطاء بسعر ٦٠ ريال سعودي بدلا من ٩٥ ريال سعودي. تسوق أيضا قدر ضغط السيف المنيوم بسعة ٩ لتر بسعر ١٣٠ ريال سعودي بدلا من ١٨٩ ريال سعودي.

تبضع حافظة طعام سوبر ماكس ٣ قطع بسعر ٤٠ ريال سعودي بدلا من ٦٤ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مقلاة مستر كوك مسطحة بحجم ٣٠ سم بسعر ٢٥ ريال سعودي بدلا من ٣٦ ريال سعودي. عروض العثيم اشتري مقلاة نيوفلون ٢٤ + ٢٦ سم بسعر ٥٠ ريال سعودي بدلا من ٦٥ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على ترمس هوم واي ١ لتر بسعر ٢٥ ريال سعودي بدلا من ٣٤ ريال سعودي.

تبضع أيضا قفازات يودو وسط / كبير ١٠٠ حبة بسعر ١٠ ريال سعودي بدلا من ٢٣ ريال سعودي.

تسوق طاولة كوي رويال فورد ١٤٤ سم بسعر ١١٠ ريال سعودي بدلا من ١٤٩ ريال سعودي.

منشر غسيل هوم واي ١٨ سم بسعر ٥٠ ريال سعودي بدلا من ٥٩ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على فرن اي تي سي كهربائي بسعة ٤٥ لتر بسعر ٢٤٠ ريال سعودي.

اشتري أيضا مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر ٨٥ ريال سعودي.

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