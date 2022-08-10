نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات لولو هايبر ماركت Lulu Hypermarkets في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لولو هايبر ماركت تشكيلة متنوعة من العروض والخصومات بنسب كبيرة جدا، على المنتجات والسلع الغذائية والسلع التموينية وأساس المنزل ومفروشات متعددة الأشكال والأحجام والأجهزة الكهربائية والاجهزة الالكترونية المنزلية، وكل ما يحتاجه المنزل من منتجات غذائية ومنها اللحوم الحمراء الطازجة، والأسماك بأشكالها وأنواعها المختلفة والأرز ومساحيق الغسيل ومستحضرات التجميل والعناية بالبشره وكل هذه العروض توجد في لولو هايبر ماركت من الاربعاء ١٠ اغسطس وحتي الثلاثاء ١٦ اغسطس. عروض لولو هايبر ماركت اشتري طقم اواني طهي غير لاصق مجموعة ٢٢ قطعة برستيج بسعر ٣٧٩ ريال سعودي بدلا من ٨٥٩ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على قدر طهي غير لاصق ٢٢ سم شيفلاين بسعر ٢٩ ريال سعودي بدلا من ٥٩ ريال سعودي.

تسوق أيضا طقم اواني طهي المنيوم مجموعة ٩ قطع شيفلاين بسعر ٢٢٩ ريال سعودي بدلا من ٤٥٩ ريال سعودي. تبضع قدر طهي بخار غير لاصق طبقتين شيفلاين بسعر ٧٩ ريال سعودي بدلا من ١٣٩ ريال سعودي.

طقم اواني طهي جرانيت مجموعة ٧ قطع جرانديور بسعر ٢٤٩ ريال سعودي بدلا من ٤٩٩ ريال سعودي.

اشتري أيضا قدر ضغط جرانيت ٥ لتر متنوع السيف بسعر ٨٩ ريال سعودي بدلا من ١٥٩ ريال سعودي. خصومات لولو هايبر احصل على طاوة رخام أسود ٢٨ سم أسود لولو بسعر ٢٥ ريال سعودي بدلا من ٥٤ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على قدر ضغط تيفال بسعة ٦ لتر بسعر ٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ٤٩٩ ريال سعودي.

تبضع أيضا قدر طهي غير لاصق ١٤ سم شيفلاين بسعر ١٠ ريال سعودي بدلا من ١٩ ريال سعودي. تسوق طقم مقلاة غير لاصق قطعتين ١٢ + ٢٤ شيفلاين بسعر ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٥٩ ريال سعودي.

ترمس ستانلس ستيل ٣ لتر توم سميث بسعر ٦٩.٥٠ ريال سعودي بدلا من ١٣٩ ريال سعودي.

اشتري أيضا راتان سوليتير طقم علب حفظ الطعام مجموعة ٦ قطع متنوع بسعر ١٤ ريال سعودي بدلا من ٢٨ ريال سعودي. تخفيضات لولو احصل على طقم أوعية حافظة للحرارة بلاستيك مجموعة قطعتين شيفلاين بسعر ٤٥ ريال سعودي بدلا من ٨٩ ريال سعودي.

اشتري أيضا طقم معالق مطبخ خشبية مجموعة ٥ قطع شيفلاين بسعر ١٢ ريال سعودي بدلا من ٢٤ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على قطاعة يدوية سعة ٩٠٠ مل شيفلاين بسعر ٢٢ ريال سعودي بدلا من ٤٢ ريال سعودي.

تسوق طقم عشاء مجموعة ٢٦ قطعة متنوع لومينارك بسعر ١٨٩ ريال سعودي بدلا من ٣٧٩ ريال سعودي.

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