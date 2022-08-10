شوف بنصف السعر لفترة محدودة عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكمية Lulu Ksa offers

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عمر شويل - جدة خصومات خاصة لفترة محدودة بجميع فروع لولو هايبر ماركت في السعودية نقدمها لكم اليوم ولفترة محدودة من جميع أقسام لولو ماركت Lulu market، حيث يعد لولو هايبر ماركت من أكبر وأهم ماركتات البيع بالتجزئة ولكن بسعر الجملة، حيث تشمل عروضه كل ما يحتاجه المنزل من سلع أساسية وغيرها، والتي سنوضحها لحضراتكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني بكل التفاصيل…

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

نقدم لحضراتكم اليوم أقوى العروض من لولو السعودية بداية من اليوم وحتى نفاذ الكمية، حيث يعد لولو هايبر ماركت من أكبر وأهم ماركتات البيع بالتجزئة في الوطن العربي، والذي يمتلك مئات الفروع في كل بلد عربي، ومن بين عروضه في المملكة العربية السعودية: خصم خاص على سعر الخضروات المجمدة من السنبلة، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار برجر دجاج السنبلة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار رقائق السبرينج رولز والبف بيستري من الوليمة، وعروض أخرى منهم على أسعار سمك الفيليه المجمد من أكوا مارين، وتخفيض آخر على سعر الروبيان الكبير من ارتيك جولد.

خصم خاص اليوم من لولو هايبر ماركت Lulu

تتوفر عدة خصومات حصرية مميزة من اليوم ولفترة محدودة بجميع فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر ناجت الدجاج من الكبير، وخصم آخر على سعر الدجاج بدون عظم، وتخفيض آخر منهم على سعر بوبي تمام لحم العجل، وتخفيض آخر منهم على سعر برجر الدجاج واللحم من ماركة الكبير، وتخفيض آخر على سعر الجبنة الكريمية من فلاديلفيا، وتخفيض آخر على سعر الجبنة النثلثات من لافاش كيري، وتخفيض آخر على سعر جبنة فيتا المراعي، وتخفيض آخر منهم على سعر الجبنة الكريمية الشيدر من المراعي.

خصومات خاصة من مجلة لولو الأسبوعية

عروض خاصة أخرى بكل فروع لولو، وتشمل: عروض مميزة على أسعار: الجبنة بالقشطة من المراعي، وتخفيض آخر على سعر ايلي اند فاير الجبنة الكريمية، وتخفيض آخر على سعر الزبدة الغير مملحة الطبيعية من المراعي.