نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم وخصومات هائلة من 30 ل 70% “مهرجان الخمسات” في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم وخصومات هائلة وحصرية على جميع المنتجات والسلع الأساسية في أي منزل، تتنوع المنتجات ما بين مواد غذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية واللحوم والأسماك والدواجن، تأتي أسواق عبدالله العثيم بالسعودية من حيث المبيعات في المركز الثاني كأكبر مركز تسوق بعد بنده وهايبر بنده، تقدم مجموعة العثيم مجموعة من أقوى العروض الاسبوعية مهرجان الخمسات، تمتلك مجموعة العثيم عدة سلاسل ومراكز للبيع يقوم العملاء بزيارتها لمتابعة أقوي عروض الصيف، كما يمكن متابعة هذه العروض أونلاين من خلال البروشور المخصص لها.

عروض العثيم وخصومات هائلة من 30 ل 70% “مهرجان الخمسات”

مجموعة من أقوى العروض الترويجية لهذا الاسبوع ، لتلبية احتياجات عملائها لشراء جميع ما يلزمهم من سلع بأقل الاسعار وأعلى جودة، تسري فترة العرض من اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء 16 أغسطس أو حتى نفاذ الكمية، نعرض لكم فيما يلى بعض من التخفيضات الهائلة على السلع:

أقوى العروض على حفائظ الأطفال فهى من أكثر السلع استهلاكًا بشكل يومي لذلك تزداد عليه حركة الشراء بشكل مستمر، حفائظ بامبرز كلوت مقاس 6 لعدد 56 بسعر 85 ريال بدلاً من 101.95 ريال سعودي، سعر حفائظ بامبرز حماية 5 نجوم لعدد 42 حبة بسعر 70 ريال بدلاً من 98.75 ريال سعودي، بامبرز كلوت لعدد 40 حبة ووزن من 12 إلى 18 كيلو بسعر 60 ريال بدلاً من 88.75 ريال سعودي، سعر حفائظ بامبرز ليلية لوزن 14 كيلو وعدد 40 حبة 65 ريال بدلاً من 90.95 ريال سعودي.

أسعار مستلزمات المنزل لهذا الاسبوع بعد الخصم

هناك الكثير من الاحتياجات المنزلية من أدوات سواء للمطبخ أو أدوات لأزمة لنظافة المنزل اليومية وغيرها من المستلزمات المنزلية التى لا غنى عنها، وفيما يلي بعض من أهم العروض التي تلبي احتياجات الكثير من عملاء العثيم بخصومات وتخفيضات حصرية.