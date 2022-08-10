نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنص السعر عروض لولو هايبر ماركت على الأغذية لآخر شهر أغسطس أو حتى نفاذ الكميات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات وتخفيضات خاصة جداً لفترة توفرها لكم مجموعة لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل عروض على أسعار السلع الغذائية المختلفة الطازجة والمحفوظة، وخصومات أخرى وعلى أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية المختلفة من اليوم وحتى نفاذ الكمية فقط ضمن عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، وإليكم التفاصيل…..

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توفر مجموعة محلات لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الخاصة على أسعار كثير من السلع، والتي تضم: خصم خاص على سعر الكرواسون الميني بالزبدة، بالإضافة إلى وجود خصم آخر منهم على سعر الكوكيز باللوز والزبيب، وباف السجق، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار كنافة القشطة واللوتس المقرمشة، وتخفيض آخر على سعر الفالودة بأصنافها العشر المختلفة، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار صحن برياني اللحم البقري، والسمك بصلصة الثوم، وخصم آخر على سعر المحاشي العربية المشكلة، وعلى أسعار الدجاج البخاري بالكيلو.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market offers

توجد مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية على أسعار: الزبيب الذهبي، وخصم آخر منهم على سعر شكولاتة هوب المتنوعة، كما بالماركت تخفيض آخر على سعر الجوز الأمريكي بالكيلو، واللوز الأمريكي الذهبي، كما يوجد لديهم عرض على سعر الجبنة الكريمية الطازجة، والجبنة الموتزاريلا البولندية، وعروض أخرى على أسعار اللبنة الهنغارية، وصدر الحبش المدخن من سيارا Siara، كما لديهم خصم خاص على سعر الزيتون الأسباني الأسود والأخضر، والجبنة الرومي القديمة، وعدة خصومات أخرى على أسعار باقي أنواع الأغذية.

عروض لولو هايبر ماركت اليوم ولفترة محدودة

تقدم لحضراتكم مجموعة لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية Lulu hyper market Ksa offers خصومات على أسعار: مكاين البطاطس النقلية، وخصم آخر على سعر قطع بطاطس الكبير، بالإضافة إلى خصومات لولو على أسعار مكه جبنة الكبير، وتنزيلات أخرى على أسعار برحر دجاج الكبير، وخصم على سعر عبوات برجر اللحم بالحجم العائلي من ماركة الكبير، وخصومات أخرى على أسعار باقي أنواع الأغذية.