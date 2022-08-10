شوف أقوى عروض الطازج بنصف الثمن ضمن عروض العثيم السعودية اسواق عبدالله العثيم

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عمر شويل - جدة تتوفر مجموعة مميزة من العروض الحصرية اليوم داخل جميع فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصومات خاصة على أسعار الخضروات والفواكه بجميع أنواعها، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، وخصومات أخرى منهم على أسعار المنظفات وأدوات التنظيف، كما لديهم أيضاً عروض على أسعار منتجات العناية الشخصية، وادوات الأم والطفل، وألعاب الأطفال….

عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توجد مجموعة خاصة من العروض الحصرية على أسعار مختلف أنواع السلع شامبو وبلسم هيربال، وخصم آخر على سعر مكرونة الوفرة، وتخفيض على سعر صدور الدجاج الطرية من دو Deux،وعرض على سعر زيت جوار الشمس من نور، وأرز تاج محل المزة الهندي، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار كورن فليكس كيلوجز أبو ديك، وتخفيض آخر على سعر كرواسون الشكولاتة من زوج، وقرص العقيل، وعروض أخرى على أسعار المعجنات المشكلة، وعلى سعر شابورة شرائح زيت الزيتون العلبة، وتخفيض آخر على سعر تورتة الشكولاتة من زود، وتمر البرحي، وتخفيض آخر على سعر التمر الرطب السكري الطازج، وتمر رطب الخلاص، وتمر الصندوق، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار رطب السلج الطازجة، وخصومات أخرى منهم على أسعار تمر رطب تبوت سيف، وتخفيض على سعر البخاري الأحمر، والأناناس، والعنب الأحمر الكبير، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الليمون، وصندوق التين، والمانجو المصري الزبدية.

كما يمكنكم إيجاد منتجات أخرى بأقل الأسعار، ومنها: خصم خاص على سعر رول تغليف موج، وخصم آخر على سعر أقراص غسالة الأطباق السائلة بالليمون، وعرض على سعر مطهر ديتول السائل، وأكياس نفايات موج الكبيرة، كما لديهم بالماركت تخفيضات حصرية على أسعار معجون كولجيت، ومعحون مولحيت توتال بالفحم، كما يوجد بالماركت خصم خاص على سعر لوشن الجسم من Creme، وبودرة انشانتر شارمنح، وخصم آخر منهم على سعر خلطة البرياني المعتدل من الوليمة، وبهار المهباج الناعم كاري، وغيرهم من خصومات على أسعار مناديل الوجه.