نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض وخصومات مكتبة جرير علي الالكترونات والشاشات الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمتع بأقرب الخصومات والعروض المتوفره داخل مكتبة جرير لعملائها علي الهواتف المحمولة والذكيه والأدوات المدرسية والألكترونيات بجميع أنواعهم، حيث يتوفر في مكتبة جرير الكثير من العروض بأسعار تنافسية على الهواتف الذكية والألكترونيات وأدوات الدراسة من مختلف العلامات التجارية، من بين أهم العلامات التجارية المتوفرة داخل مكتبة جرير، شركة أتش بي المعروفة جدا، وشركة لينوفو، وسامسونج، وأبل، وأيضا شركة هواوي، وكما يوجد شركة شاومي الممتازة في الصناعة، وشركة ال جي، كما تتنوع الاجهزة المتواجدة داخل مكتبة جرير من الموبايلات الذكية، والشاشات الذكية، كما يتوفر للعملاء أيضا داخل مكتبة جرير جميع أنواع وأشكال اكسسوارات الموبايل، ويوجد عليهم خصومات كبيره جدا. عروض جرير اشتري شاشة ال جي QNED80 بحجم شاشة ٧٥ بوصة وبسعر ٨٩٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢١٩٩٩ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على شاشة ال جي QNED80 بحجم ٦٥ بوصة وبسعر ٤٧٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٩٩٩ ريال سعودي.

شاشة ال جي UQ9000 بحجم ٨٦ بوصة وبسعر ١٠٤٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٩٩٩٩ ريال سعودي. احصل على ال جي CS بحجم شاشة ٥٥ بوصة بسعر ٦٤٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٩٩٩ ريال سعودي.

تبضع أيضا شاشة تي سي ال بحجم شاشة ٩٨ بوصة وبسعر ٢١٩٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٩٩٩٩ ريال سعودي.

تسوق شاشة هاير H65S9UG وبحجم شاشة ٦٥ بوصة وبسعر ٦٣٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٢٢٩٩ ريال سعودي. خصومات جرير اشتري شاشة ال جي A2 بحجم شاشة ٥٥ بوصة وبسعر ٥٩٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٢٥٩٩ ريال سعودي.

احصل على شاشة ال جي C2 بحجم شاشة ٤٨ بوصة وبسعر ٥٩٩٩ ريال سعودي بدلا من ١١٩٩٩ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على شاشة سامسونج QN85A وبحجم شاشة ٦٥ بوصة وبسعر ٦٩٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٢٩٩٩ ريال سعودي.

شاشة سامسونج Q60AB وبحجم شاشة ٨٥ بوصة وبسعر ٩٤٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٩٩٩ ريال سعودي.

تبضع شاشة هاير H75S5UG بحجم شاشة ٧٥ بوصة وبسعر ٣٨٩٩ ريال سعودي بدلا من ٨١٤٩ ريال سعودي.

تسوق أيضًا شاشة تي سي ال 85P725 بحجم شاشة ٨٥ بوصة بسعر ٦٨٩٩ ريال سعودي بدلا ١١٤٩٩ ريال سعودي.

هواوي Matebook X Pro بسعر ٧٤٩٩ ريال سعودي وكما يتوفر معه هدايا تصل الي ٢٧٨٤ ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اقوي عروض وخصومات مكتبة جرير علي الالكترونات والشاشات الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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