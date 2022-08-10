نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات اسواق العثيم مول الاسبوعية في المقال التالي

تقدم اسواق العثيم مول تشكيلة من المنتجات والسلع الغذائية والمنتجات التموينية التي يتوفر عليها الكثير من العروض والخصومات بنسبة كبيرة جدا كما يتوافر جميع احتياجات منزلك من اساس المنزل ومستلزمات المطبخ وكل هذا بأسعار تنافسية للغاية داخل مهرجان الخمسات، ويتوفر أيضا من المنتجات الغذائية ومنها، اللحوم الحمراء الطازجة والاسماك الطازجة ومستلزمات المنزل ومساحيق الغسيل وجميع الأدوات الالكترونية بأسعار مناسبة جدا للجميع وتوجد كل هذه العروض داخل عروض الخمسات داخل اسواق العثيم مول وتسري هذه العروض من الأربعاء ١٠ اغسطس وحتي الثلاثاء ١٦ اغسطس او حتي نفاذ الكمية. عروض اسواق العثيم مول اشتري شاشة امبكس سمارت ٤كي بحجم شاشة ٦٥ بوصة وبسعر ١٦٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢١٩٩ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على شاشة امبكس ال اي دي سمارت بحجم شاشة ٣٢ بوصة وبسعر ٤٧٠ ريال سعودي بدلا من ٦٢٩ ريال سعودي.

احصل أيضا على شاشة اروح ال اي دي بحجم شاشة ٣٢ بوصة وبسعر ٣٧٠ ريال سعودي بدلا من ٤٩٩ ريال سعودي. شاشة اروح ال اي دي بحجم شاشة ٤٠ بوصة وبسعر ٦٣٠ ريال سعودي بدلا من ٧٩٩ ريال سعودي.

تسوق أيضا شاشة سهم ال اي دي سمارت بحجم ٥٠ بوصة وبسعر ١١٥٠ ريال سعودي بدلا من ١٣٩٩ ريال سعودي.

تبضع شاشة توشيبا ال اي دي بحجم ٣٢ بوصة وبسعر ٥٩٩ ريال سعودي بدلا من ٨٤٩ ريال سعودي. خصومات العثيم مول احصل على شاشة سوبر جنرال ال اي دي بحجم ٥٥ بوصة وبسعر ١٣٧٠ ريال سعودي بدلا من ١٦٩٩ ريال سعودي.

اشتري أيضا مسرح منزلي جيباس # ٨٤٥٨ / ٨٤٥٩ وبسعر ١٣٠ ريال سعودي بدلا من ١٥٩ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على جوال نوكيا ٥٣١٠ وبسعر ١٧٠ ريال سعودي.

جوال لافا واي ٤٠ بسعر ٢٥٥ ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا تابلت سامسونج أي ٧ تي ٥٠٥ بسعر ١٠٤٠ ريال سعودي.

كما يمكنك شراء تابلت لينوفو ام ٧ بسعر ٤٤٥ ريال سعودي للحبة. اسواق عبد الله العثيم اشتري جوال سامسونج اي ٣٢ بمساحة تخزين ١٢٨ جيجا وبحجم شاشة ٦.٤ وبسعر ١٢٢٥ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على جوال هونر اكس ٧ بحجم شاشة ٦.٧٤ وبمساحة تخزين ١٢٨ جيجا بسعر ٦٨٠ ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات اسواق العثيم مول الاسبوعية - ثقفني

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