نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية من11 أغسطس الموافق 13 محرم على الجوالات من بندة وهايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده الأسبوعية لفترة محدودة جداً نقدمها لكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني، حيث نعرض لحضراتكم جميع الخصومات على الجوالات الحديثة بأسعار خاصة جداً لفترة محدودة ضمن عروض الصيف من بندة وهايبر بنده Hyper Panda لفترة محدودة جداً في جميع الفروع بداية من اليوم 11 أغسطس الموافق 13 محرم وحتى نفاذ الكميات…..

عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده Panda

تعد مجموعة محلات بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية من أقوى وأفضل محلات البيع في هذه الأيام، حيث لدى الماركت أفضل العروض على الجوالات الحديثة بأنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف زد تي إي بليد أي 31 بلس، وخصم آخر منهم على سعر هاتف زد تي إي بليد أي 51، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار هواتف ريل مي 9 أي، وهواتف نوكيا سي 30، وخصومات أخرى منهم على أسعار هاتف نوكيا بلس سي 1، وهاتف شاومي ريدمي نوت، كما بالماركت خصم خاص على سعر هاتف أونر اكس 7.

عروض بنده الصفحة الرئيسية في مجله بنده

نستكمل معكم باقي عروض بندة ماركت خلال الثلث الثاني من شهر أغسطس، وتشمل: خصم خاص على سعر هاتف لينوفو كاي 14 بلس، وخصومات أخرى على أسعار هاتف لينوفو كاي 15 بلس، وهاتف لينوفو كي 14، ولديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار هاتف فيفو واي 15 اس، وهاتف فيفو واي 21، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار هاتف أوبو أي 55، وسامسونج أي 23، وخصومات أخرى على أسعار هواتف سامسونج Sumsung أي 22، وغيرهم من خصومات على أسعار هواتف سامسونج أي 13.

تنزيلات خاصة من موقع بندة وبنده أونلاين Panda online

تتوفر مجموعة مميزة من الخصومات على أسعار هواتف سامسونج أي 52 إس، وهواتف سامسونج أي 3 كور، وغيرهم من خصومات على أسعار هواتف ريدمي 10 أي، وهاتف شاومي 10 اس، وكذلك لديهم خصم مميز على سعر شاومي ريدمي نوت 10 اس، وخصومات أخرى منهم على أسعار هاتف شاومي ريدمي نوت بسغة تخزين مميزة وسرعة تشغيل عالية، وعروض أخرى.