نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لشهر اغسطس 2022 بدولة مصر تعرف على فروع العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم لشهر اغسطس 2022 يتساءل العديد من الافراد عن العروض والتخفيضات المتاحة لشركة العثيم في السوق المصري، والتي تعد من أشهر العروض في السوق المصري، حيث تتيح بيع الخضروات والفواكه الطازجة بأسعار أقل من باقي الأسواق، بالإضافة إلى أنه تتيح أيضا عرض سلع أجهزة المنزل، وغيرها من المنتجات المخفضة، تجد كل ذلك بمجلة عروض العثيم لشهر اغسطس 2022 ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم التخفيضات والعروض لشهر أغسطس الجاري من عام 2022.

عروض العثيم لشهر أغسطس 2022

يبحث العديد من الأفراد عن التخفيضات التي يتم طرحها حاليا من شركات العثيم خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2022 في مختلف محافظات مصر، وسوف نوضح لكم هذه العروض لمختلف أنواع اللحوم والخضروات والفواكه، وغيرها من السلع المختلفة.

يتم بيع علبة التونة القطع في عروض العثيم بسعر 22.95جنية مصري بدلا من سعر 28 جنية.

يتم عرض بيع كيس ملوخية طازجة بسعر 7.95 بدلا من سعر 9.25 جنية، وتعد هذه الأسعار منافسة للكثير من الشركات الأخرى التي تقوم بعرض تخفيضات.

يتم عرض علبه اللبن الطازجة كامل الدسم خلال عروض العثيم بسعر 18.95 بدلا من 22.50جنية.

يتم عرض كرتونة البيض والتي يصل عددها إلى 30بيضة بسعر 65.95 جنية بدلا من سعر 76.95.

فروع شركات العثيم في محافظات مصر

وبعدما وضحنا لكم في السطور السابقة أهم العروض المميزة المطروحة بشركات العث

يم نتابع معكم أهم الفروع الموجود في محافظات مصر المختلفة.

فرع في محافظة حلوان

فرع بالتجمع الخامس.

فرع في فيصل يوجد بالقرب من جامع عمرو بن العاص.

فرع في منطقة المقطم أيضا.

فرع لشركة العثيم أيضا في عين شمس وغيرها من مختلف العروض التي توجد في العديد من محافظان مصر المختلفة والتي يوجد بها العديد من العروض

المهرجان السنوى السابع لاسواق عبد الله العثيم

تحتفل سلسلة عبد الله العثيم بالمهرجان السنوى السابع بالاسواق بمصر

كما قدمت عروض شاملة بشكل دورى دون انقطاع خلال السبع سنوات

كما قدمت عروض لما تشترى ب300ج وأكثـر ، ممكن تكسب مشتريات مجانا بقيمة 200ج كل شهر ,ولمدة 7 شهور – تضاف لكارت اكتساب وكمان لما تشتري بـ 600 ج كل يوم جمعة ممكن تكسب نصف جنية ذهب. واختيار الفائزين بيكون الكتروني عن طريق النظام اثناء المحاسبه بمنطقه الكاشير