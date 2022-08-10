نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على الهواتف الذكية 2022 مع تخفيضات كبيرة جدًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية على الهواتف الذكية، من العروض الممتازة التي لا مثيل لها فهي تقدم أفضل التخفيضات التي تجعل الكثير من الناس يقومون بشراء الهواتف الذكية بأسعار منخفضة، كما تتميز بنده السعودية بجودة السلع التي تقوم ببيعها، كما يزداد الإقبال على هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية بسبب العروض وخصومات التي يقدمها على السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية التي يحتاجها إليها المواطن السعودي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض بنده السعودية على الهواتف الذكية.

عروض بنده السعودية على هواتف شاومي

سوف نتعرف على العروض التي تقدمها بنده على الهاتف الذكي شاومي وهي كما يلي:-

هاتف شاومي ١٠ سي ١٢٨ جيجا بايت سعره ٦١٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٤٩ ريال. شاومي ١٠ سي ٦٤ جيجا بايت سعره ٥٥٩ ريال سعودي بدلاً من ٥٩٩ ريال. جوال شاومي ريدمي نوت ١٠ اس سعره ٧٤٩ ريال بدلاً من ٩٤٩ ريال سعودي. هاتف شاومي ريدمي نوت ٦ جيجا بايت سعره ٧٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٨٩٩ ريال. هاتف شاومي ريدمي نوت ٤ جيجا بايت سعره ٦٩٩ ريال بدلاً من ٧٩٩ ريال سعودي.

عروض Panda السعودية على هواتف سامسونج

سوف نتعرف على العروض والخصومات التي طرحتها شركة بنده على هواتف سامسونج وهى كالتالي:-

سامسونج أي ٠٣ كور سعره ٣٤٩ ريال بدلاً من ٣٦٩ ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي ٥٢ أس سعره ١٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من ١٦٥٩ ريال سعودي.

جوال سامسونج أي ١٣ سعره ٦٠٩ ريال بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي.

سعر هاتف سامسونج أي ٢٣ سعره ٧٦٩ ريال سعودي بدلاً من ٨١٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض جوال سامسونج أي ٢٢ ١٢٨ جيجا بايت بسعر ٨٠٩ ريال بدلاً من ٨٩٩ ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على هواتف الذكية

سوف نتعرف على أسعار الهواتف الذكية وهى كما يلي:-