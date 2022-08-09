انت الان تتابع خبر قل ودعًا للاجهزة وعذاب الرياضة ..هذه التقنيات الطبية الحديثة تساعد على عمل “ SIX PACk “ ونحت عضلات البطن بطريقة آمنة وسريعة للغاية..تعرف عليها؟! والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- امنًا مع موسم فصل الصيف والمصايف وخروجات الساحل، يبحث الآلاف عن طريقة عمل ساكس باك ليظهروا بها على الشاطئ في الساحل، ولعل الأمر غير مستحيل على التقنيات الطبية الحديثة اليوم والتي تتيح للأشخاص الحصول على القوام الذي يرغبون بساعة وربما اقل، وهذا ما أكده الدكتور محمد الفولي اختصاصي جراحة السمنة والمناظير.

جراحات تجميل الساكس باك: وبما أنه من المستحيل الحصول على هذه العضلات بفترة وجيزة جدًا دون تدخل جراحي، ثمة عدة عمليات يمكن اللجوء لها ويصفها الاطباء انها الأقرب للآمنة من ضمنها نحت عضلات البطن عن طريق الليزر، في هذه العملية يتم شفط الدهون ومن ثم نحت الأجزاء (الألياف) العضلية باستخدام تقنية الليزر، والعملية الثانية تعتمد على تقنية الشفط ايضا مع تقنية التبريد. بكل الأحول، يبقى الاعتماد على الرياضة ونمط الغذاء الصحي وبناء العادات الجيدة جسديا هو الطريق الوحيد الآمن، والذي يتطلب من الفرد الصبر لظهور النتائج.