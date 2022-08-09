شوف الحصول على جوال قسط بالتقسيط المريح علي 36 شهرياً الشروط المطلوبة

شهدت الأيام الماضية المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً في عالم الاتصالات والإنترنت، ومواكبة للعصر الحديث فقد شهدت شركة الاتصالات السعودية شهرة واسعة المدى وذلك لما تقدمه من خدمات عديدة ومتنوعة بالهاتف الخلوي والهاتف الجوال من أجل مساعدة المواطنين السعوديين والمقيمين على ارضها وذلك من خلال توفير أنظمة تقسيط للهواتف الذكية وبأنظمة سداد ميسرة، لذلك يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن كيفية الحصول على آيفون 13 بر وماكس بالتقسيط بكل سهولة ويسر.

الشروط الواجب توافرها للحصول على جوال بالتقسيط من STC

حددت شركة الاتصالات السعودية بعض الشروط اللازمة للحصول على جوال بالتقسيط وتتمثل هذه الشروط في:

للحصول على جوال بالتقسيط يشترط على المواطن السعودي تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة خلال خدمة العملاء.

تقديم الضمانات اللازمة والمطلوبة من قبل الشركة لسداد سعر الجوال بأنظمة أقساط للسداد ومراعاة المواعيد التي تحددها الشركة.

على المواطن السعودي الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

في حالة انسحاب المواطن وعدم رغبته في الحصول على جوال بالتقسيط عليه تحمل الغرامات المالية التي تفرضها الشركة نتيجة لإلغائه خدمة الشركة.

الموافقة على المبلغ الإضافي التي تضعه الشركة على السعر الأساسي مقابل خدمة التقسيط التي تقدمها الشركة لعملائها ويحدد قيمة المبلغ الإضافي وفقا لنوع وسعر الهاتف.

طرق الحصول على آيفون 13بروماكس من STC بالتقسيط

أوضحت شركة الاتصالات السعودية الخطوات التي يجب مراعاتها للحصول على جوال قسط وعلى المواطن السعودي اتباع الخطوات الآتية: