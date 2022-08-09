شوف عروض العثيم مول بتخفيضات مذهلة بأكثر من 250 فرع

يمكنك الاستفادة من عروض العثيم مول على مئات الأصناف من المنتجات الغذائية والتجهيزات المنزلية ولوازم المنزل المختلفة بأسعار تنافسية، حيث تقدم مجموعة أسواق عبد الله العثيم عروضها الأسبوعية، داخل جميع الفروع التي يزيد عددها عن مائتين وخمسين فرعا في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، تبدأ العروض كل يوم أربعاء وانتهي يوم الثلاثاء الذي يليه، وخلال تلك الفترة توجد عروض منتصف الأسبوع على المنتجات الطازجة يوم الإثنين، كما توجد عروض أخرى من يوم الخميس إلى يوم السبت، كل هذه التخفيضات تمنح العملاء قدر أكبر من الراحة أثناء التسوق حيث يمكنهم شراء العديد من السلع بأقل من أسعارها في أماكن أخرى، ما يعني توفير الكثير من النقود.

عروض العثيم مول

مقابل 30 ريال سعودي فقط بدلا من 34.95 ريال، يمكنك شراء كيس وزن كيلو من صدور دجاج طرية ساديا.

احصل على حبة من دجاج ساديا المجمد وزن 1100 جرام، مقابل 20 ريال فقط بدلا من 22.95 ريال.

اشتري حبة من أكياس برجر دجاج ساديا أو برجر بقري وزن 1344 جرام، مقابل 30 ريال فقط للحبة.

احصل على حبة من مانجو أو جوافة مجمدة داري وزن كيلو، بسعر 10.95 ريال سعودي.

احصل على خمس حبات من الخضر المشكلة داري مجمدة، وزن الحبة 400 جرام مقابل 20 ريال فقط بدلا من 27.5 ريال.

قطع الدجاج دو مجمدة وزن نصف كيلو جرام، سعر الحبة 13.5 ريال بدلا من 18.95 ريال.

أسواق العثيم

اشتري حبة من كيكة زود باللوز والبرتقال مقابل 9.95 ريال بدلا من 12.50 ريال.

تورتة صغيرة شكل دائري سعر الحبة 22.5 ريال بدلا من 24.95 ريال.

احصل على كيلو من القهوة العربية البرية مقابل 44.95 ريال سعودي.

بهار كاري المهباج ناعم وزن ربع كيلو مقابل 6.5 ريال سعودي.

باذنجان أسود رومي حجم وسط سعر الكيلو 2.95 ريال.

كيس جزر طازج وزن كيلو بسعر 3.75 ريال.

عبوة رطب سلج طازج سعر الصندوق 5.95 ريال.

أسواق عبد الله العثيم