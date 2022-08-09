شوف عروض بنده الأسبوعية بنصف الثمن Panda من مجله بنده

جوالات بنصف الثمن من اليوم التاسع من أغسطس والموافق 11 محرم، وحتى نفاذ الكميات بجميع فروع بندة ماركت في المملكة العربية السعودية، حيث تعد مجموعة بندة ماركت هي الأقوى في تقديم العروض الحصرية بداية من الصيف وحتى نهاية شهر أغسطس، وإليكم تفاصيل عروض بنده الأسبوعية…..

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

توفر محلات بندة السعودية Panda Ksa كثير من الخصومات الخاصة على أسعار الجوالات الحديثة المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف لينوفو كاي 14 بلس بسعة تخزين عالية، وسرعة رامات مميزة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار لينوفو الهاتف المميز من كاي 15 بلس، وخصومات أخرى منهم على أسعار جميع هواتف لينوفو الأخرى، وخصم آخر على سعر هااف فيفو واي 15 اس Vivo Y15 S، وخصم آخر منهم على سعر هاتف فيفو واي 21، وتخفيض على سعر هاتف فيفو واي 55، وخصم على سعر هاتف Sumsung I23 بإمكانياته المتعددة الهامة في هذه الأيام، وخصم على سعر هاتف سامسونج أي 22.

تخفيضات وخصومات حصرية من بندة السعودية

توفر مجموعة محلات بندة Panda Ksa بالإضافة إلى العروض السابقة عرض مميز على سعر هاتف زد تي إي بليد أي 31 بلس ZTC، وعروض أخرى منهم على أسعار هواتف زد تي إي بليد أي 51، وغيرهم من عروض على أسعار هاتف ريل مي 9 أي، وهاتف نوكيا سي 30، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف نوكيا بلس سي 1، وعرض على سعر هاتف شاومي ريدمي نوت، وهاتف أونور أكس 7، وخصومات أخرى على أسعار هاتف نوكيا جي 10، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف ريدمي 10 أي، وخصم على سعر هاتف شاومي 10 سي المميز عالي الجودة.

خصومات خاصة من ببندة وهايبر بنده في السعودية

تتوفر أيضاً داخل فروع بنده ماركت بالمملكة العربية السعودية Panda Ksa offers خصومات خاصة على أسعار: هواتف شاومي ريدمي 10نوت اس، وخصومات أخرى على أسعار جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحديثة الأخرى بداية من 9 أغسطس ولمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكميات.