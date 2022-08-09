نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الإلكترونية وتخفيضات الجوالات والإلكترونيات من مكتبة جرير Jarir في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أجدد عروض جرير وأقوى التخفيضات والخصومات على أسعار مئات المنتجات من مكتبة جرير Jarir Bookstore بالسعودية، حيث تتيح مجموعة متنوعة من المنتجات الإلكترونية والأدوات المكتبية وآلاف الكتب لعشاق القراءة، كما تتنوع العروض لتشمل الجوالات والإلكترونيات بينما توفر عروض خاصة للأدوات المكتبية في حملة العودة للمدارس، وننقل لكم أفضل الفرص التوفيرية والخصومات الرائعة ضمن العروض الجديدة من جرير السعودية، إذ تتيح المكتبة لعملائها اختيار المنتجات المناسبة لاحتياجات ضمن فئات متعددة، إلى جانب توفير خدمات تقسيط جرير بالتعاون مع أحد أفضل شركات التمويل بدون كفيل، وإليكم تفاصيل العروض والتخفيضات في التالي.

عروض جرير الإلكترونية

تقدم مكتبة جرير أقوى عروض الإلكترونيات التي تتضمن تفاصيل اسعار ومواصفات الجوالات واكسسوارات الجوالات، وكذلك بعض القطع الإلكترونية والمنتجات والأجهزة الذكية التي تجعل من مهام الحياة اليومية أسهل، وكذلك توفر المزيد من التخفيضات الحصرية لعملائها لتساعدهم على اختيار أفضل اكسسوارات الكمبيوتر وملحقاته، وتضم العخصومات أقوى المنتجات المختارة من علامات تجارية عالمية تتمتع بالمواصفات المثالية بأسعار متفاوتة لتناسب جميع اختيارات العملاء.

مكتبة جرير jarir bookstore

أجهزة هواوي الإلكترونية بما تشمله من جوالات وأجهزة لوحية ذكية تعتبر من الأجهزة الأكثر طلبًا ومبيعًا في المملكة السعودية، لما توفره للمستخدم من تجارب فريدة ومختلفة، إذ تساعد المستخدم على الاندماج في عالم التكنولوجيا الذكية بسهولة، وتتنوع الاختيارات المتاحة في هذا العدد لتشمل أفخم الأجهزة التي أطبقتها شركة هواوي للأجهزة اللوحية وهي Huawei MateBook X Pro ويمنحك دليل التسوق بموقع مكتبة جرير الإلكتروني تفاصيل رائعة حول مواصفات الجهاز، إلى جانب توفره بسعر مناسب.

متوفر هواوي ميت بوك إكس برو بسعر يبدأ من 7499 ريال سعودي يمكن حجزه بطلب مسبق.

ايفون جرير

توفر مكتبة جرير مجموعة رائعة ومختارة من سلسلة أبل للهواتف الذكية آيفون، والتي تتنوع في مواصفاتها ومميزاتها بحيث توفر للمستخدم تجربة فريدة وعملية، يمكنه من خلال متابعة أكثر من نشاط وإتمام أكثر من مهمة في آنْ واحد، وتشمل العروض أجهزة آيفون iPhone 13 Pro بإصداراته المختلفة، وكذلك iPhone 13 بإصداراته المتنوعة التي تختلف في مساحة الذاكرة الداخلية وحجم الرامات “الذاكرة العشوائية”.

ابل ايفون 13 برو 5G سعة 128 جيجابايت بسعر 4199 ريال بدلًا من 4699 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 13 برو 5G سعة 256 بسعر 4699 بدلًا من 5199 ريال.

ابل ايفون 13 برو سعة 1 تيرابايت 5G بسعر 6599 بدلًا من 7199 ريال.

جرير هواوي نوفا 9 SE

تقدم مكتبة جرير السعودية أفضل أسعار جوال هواوي نوفا 9 SE المميزة بتفاصيله الأنيقة وتصميمه الرائع من الخارج، إلى جانب مزاياه التي تمنح المستخدم الفرصة للخوض بتجربة جديدة في عالم تكنولوجيا الاتصالات الذكية.