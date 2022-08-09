شوف خصومات تصل إلى نصف السعر من لولو هايبر ماركت

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لولو هايبر ماركت يقدم في هذا الأسبوع أقوى الخصومات والتي تعد من أقوى الخصومات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يقوم هايبر لولو بتقديم خصومات تصل إلى نصف السعر على أفضل المنتجات ذات الجودة العالية وجميع احتياجاتك بأفضل الأسعار على الإطلاق، حيث يقدم في هذا الأسبوع عروض على الفاكهة، واللحوم الحمراء الطازجة، كما أنه يقوم بتوفير أكثر من 70 نوع من الأسماك يوميا، ومنتجات البقالة والدجاج والكثير من المنتجات الأخرى كل ذلك بأسعار تنافسية والتي يمكنك التعرف عليها عند زيارة هايبر لولو، وتكون العروض سارية من 10 أغسطس إلى 16 أغسطس. لولو هايبر ماركت قم بالحصول شاشة ايكون بحجم 32 بوصة فقط بسعر 339 ريال سعودي بدلا من 699 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك الحصول على شاشة ايكون سمارت بحجم 43 بوصة فقط بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال سعودي للحبة.

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