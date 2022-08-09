نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوالات والإلكترونيات بتخفيضات مكتبة جرير لشهر أغسطس jarir في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بمفاجآت كبرى خلال شهر أغسطس مع عروض جرير للجوالات والإلكترونيات، بحيث تقدم الهواتف الذكية من شركات ابل وسامسونج وهواوي، كما نجد أسعار مميزة لكل مستلزمات الألعاب من أجهزة كمبيوتر ذات أداء عالي، وحتى سماعات الرأس للألعاب، لذا تصفح العروض وتسوق الأن جوالك المفضل واكسسوارات الجوال العملية للغاية بأفضل سعر خلال التخفيضات في مكتبة جرير jarir bookstore.

عروض جرير على الجوالات والإلكترونيات

نأتي لكم مع أقوى الخصومات على لوزام الألعاب، بدايةً من إتاحة الحجز المسبق لشراء لعبة فيفا 23 التي تتناسب مع بلايستيشن 4 وأيضًا 5، ويمكنكم الحجز حتى يوم 29 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية، ثم ننتقل إلى سماعات الألعاب، التي تتوافر بخصومات تصل إلى 37% لتمنحك أفضل المزايا، من حيث الصوت النقي، ميكروفون مدمج، كما نجد أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب، بحيث تأتي مزودة ب 16 جيجا رام، مع هارد SSD سعة 512 جيجابايت، وكارت شاشة نيفيديا 12 جيجا، لتمنحك تلك المواصفات أداء سريع للجهاز.

لعبة فيفا 23 بلايستيشن 4 متاحة للحجز المسبق بسعر 249 ريال سعودي.

سماعة رأس للألعاب بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

جوالات جرير

عروض جرير للجوالات الأن ذات أسعار رائعة مع خصومات هائلة، بحيث تتوافر إصدارات ذات أداء مميز، مثل اوبو رينو 5 برو بإمكانيات رائعة سواء بالنسبة لاستخدام الجوال أو لمواصفاته ذات الأداء العالي، ثم ننتقل إلى جرير ايفون 13 برو مع ألوان عديدة للاختيار بينها، بالإضافة إلى جوال هواوي نوفا 8 بخصم حتى 21%، والمزيد من جوالات سامسونج، وننتقل إلى الأسعار:

اوبو رينو 5 برو 256 جيجابايت، بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 2799 ريال سعودي.

هواوي نوفا 8 بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

ايفون 13 برو 512 جيجابايت، بسعر 5799 ريال سعودي بدلًا من 6199 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير jarir bookstore

مستلزمات الهواتف الذكية التي تمنحك تجربة أفضل مع الجوال متاحة الأن في مكتبة جرير، فتضم العروض مجموعة من الساعات الذكية من ماركة هواوي، التي تمنحك تجربة أداء رائعة وأكثر من خاصية مفيدة للساعة مع سعر مناسب، وأيضًا عمر البطارية يمكنه أن يصل إلى أسبوعين أو لفترة طويلة.