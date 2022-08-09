بعد مرور اشهر على وفاة زوجها بطريقة غامضة .. سيدة تكتشف أن ابنها أعتاد أن يضع لها المخدر كل ليلة في الطعام وحينما عرفت السبب .. كانت الصدمة القاتلة ؟

وفى النهايه علمت أن هذا الشاب جاء عن طريق أحد أصدقاء ، لذلك كان أبي لديه رغبه كبيره في إتمام الزواج .
والدي وبعد مرور يومين جاء الشاب إلى زيارتنا والتعرف على ولكن كانت المفاجئه الصادمه أنه ليس شابا كما اخبروني فقد كان رجلا اكبر مني في العمر بخمسه عشر عاما ! ورفضت الأمر كثيرا ، ولكن لم أستطيع الوقوف امام رغبه وإصرار والدي ، وفي النهايه تم الارتباط والخطوبه ، وكان الاكثر صعوبه في الأمر ، أنه تم تحديد موعد الزواج بعد ثلاثه شهور فقط
وكانت حياتي تسير ع?س رغبتی ، وعكس طموحاتي التي كنت أحلم بها ، ومرت الايام سريعا حاولت فيها التأقلم مع الوضع الجديد حتى جاء موعد الزفاف ، وكننت أشعر بخوف كبير ، وأيضا كان داخلی احساس بالعجز والقلق ، ولم أشعر ابدا اننى سعیده مثل ای عروسه تحتفل بزفافها .
وفي النهايه إستسلمت للأمر الواقع وتزوجت ، وبدأت حياتي الجديده في محاوله منى لتقبل الأمر والتعايش معه ، ولكن منذ اليوم الأول في الزواج ، كان زوجي انسان له صفات غريبه واحيانا غير مقبوله .
حيث كان شخص قوى الطباع لايحب أن يناقشه أحد في قراراته ، وكان أيضا يتعامل معى بالأمر والنهي ، وليس هناك مجال للحديث أو المناقشه .