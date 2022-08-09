انت الان تتابع خبر بعد مرور اشهر على وفاة زوجها بطريقة غامضة .. سيدة تكتشف أن ابنها أعتاد أن يضع لها المخدر كل ليلة في الطعام وحينما عرفت السبب .. كانت الصدمة القاتلة ؟ والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- بدأت الحكاية عندما كنت طالبه في السنه الاولى بكليه الزراعه وكانت لدى طموحات وأحلام كبيره ، خاصه أننى كنت احب مجال دراستی وكانت لدى رغبه كبيره في النجاح .

وفى النهايه علمت أن هذا الشاب جاء عن طريق أحد أصدقاء ، لذلك كان أبي لديه رغبه كبيره في إتمام الزواج .

والدي وبعد مرور يومين جاء الشاب إلى زيارتنا والتعرف على ولكن كانت المفاجئه الصادمه أنه ليس شابا كما اخبروني فقد كان رجلا اكبر مني في العمر بخمسه عشر عاما ! ورفضت الأمر كثيرا ، ولكن لم أستطيع الوقوف امام رغبه وإصرار والدي ، وفي النهايه تم الارتباط والخطوبه ، وكان الاكثر صعوبه في الأمر ، أنه تم تحديد موعد الزواج بعد ثلاثه شهور فقط

وكانت حياتي تسير ع?س رغبتی ، وعكس طموحاتي التي كنت أحلم بها ، ومرت الايام سريعا حاولت فيها التأقلم مع الوضع الجديد حتى جاء موعد الزفاف ، وكننت أشعر بخوف كبير ، وأيضا كان داخلی احساس بالعجز والقلق ، ولم أشعر ابدا اننى سعیده مثل ای عروسه تحتفل بزفافها .

وفي النهايه إستسلمت للأمر الواقع وتزوجت ، وبدأت حياتي الجديده في محاوله منى لتقبل الأمر والتعايش معه ، ولكن منذ اليوم الأول في الزواج ، كان زوجي انسان له صفات غريبه واحيانا غير مقبوله .

حيث كان شخص قوى الطباع لايحب أن يناقشه أحد في قراراته ، وكان أيضا يتعامل معى بالأمر والنهي ، وليس هناك مجال للحديث أو المناقشه .