شوف عروض وتخفيضات نهاية الشهر من لولو هايبر ماركت

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يقدم لولو هايبر ماركت العديد من العروض والخصومات الكثيرة على المنتجات التي يقدمها لولو هايبر ماركت من المنتجات والسلع الغذائية ومن تلك هذه العروض الأرز، وًالزيوت واللحوم الطازجة والأسماك الطازجة بمختلف أنواعها وكل ما يحتاجة المنزل من أدوات المنزل من وغيرها من الضائع، والأجهزة الكهربائية ومنتجات أخري كثيرة يمكنك رؤيتها عند زيارتك ل لولو هايبر ماركت من ٣أغسطس وحتى ٩ أغسطس أسرع بالذهاب إلي لولو هايبر ماركت للاستفادة بكل هذة العروض. عروض لولو هايبر ماركت اشتري طقم أواني طهي غير لاصق مجموعة ١١ قطعة رويال جولد شيفلاين بسعر ١٩٩ ريال سعودي بدلا من ٣٤٩ ريال سعودي وقم بتوفير ١٥٠ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على علب تخزين طعام متنوعة لومينارك بسعر ٥.٥٠ ريال سعودي بدلا من ١١ ريال سعودي.

تبضع أيضا قوات قطنية ٥٠ حبة / قطن مقطع ونقي ٨٠ حبة جونسون بسعر ٨.٩٠ ريال سعودي بدلا من ١٣.١٥ ريال سعودي. تسوق منعم الأقمشة مركز ١.٤ لتر متنوع كومفورت بسعر ٢٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٤.٥٠ ريال سعودي. لينوفو نوت بوك كور أي ٣ بحجم شاشة ١٤ أنش رام بسعر ١٤٤٩ ريال سعودي بدلا من ١٧٩٩ ريال سعودي.

كما يمكنك شراء كاوية بخار ٢٠٠٠ واط اريتي بسعر ٦٩ ريال سعودي بدلا من ١٠٩ ريال سعودي. خصومات هايبر لولو تبضع أيضا مخزن طاقة ١٠٠٠٠ مللي أمبير جوي بسعر ٥٩ ريال سعودي بدلا من ٩٩ ريال سعودي.

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كما يمكنك الحصول على هواوي ميديا باد تي ٨ بحجم ٨ بوصة بسعر ٤٩٩ ريال سعودي بدلا من ٥٢٩ ريال سعودي.

اشتري أيضا أيكون تابلت ٨ بوصة بسعر ٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ٥٤٩ ريال سعودي. تبضع سامسونج تاب أي ٧ بحجم ١٠.٤ بوصة بسعر ٧٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٠٩٩ ريال سعودي.

كما يمكنك شراء سماعة أذن لاسلكية إير بودز بسعر أبل بسعر ٤٦٩ ريال سعودي بدلا من ٦٩٩ ريال سعودي.

اشتري مكنة حلاقة الشعر بانا سونيك بسعر ١٩٩ ريال سعودي بدلا من ٣٣٩ ريال. عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات نهاية الشهر من لولو هايبر ماركت - ثقفني

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