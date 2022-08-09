نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية 10 أغسطس 2022 الموافق 12 محرم 1444 عروض الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الأسبوع الأخير من هايبر بنده نوفرها لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني حيث وفرت شركة بنده وهايبر بنده عروض هايبر بنده الأسبوعية 10/8/2022 الموافق 12 محرم 1444 عروض الصيف التي تسري بداية من يوم الأربعاء وتنتهي في يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل الموافق 18 محرم 1444 ونرصد لكم كافة المنتجات الغذائية التي توفرها عروض هايبر بنده هذا الاسبوع.

عروض هايبر بنده الأسبوعية 10 أغسطس 2022

اقوي عروض الصيف في هايبر بنده هذا الأسبوع تحتوي علي لحم تونا خفيف بالزيت من شركة تريفا 80 جرام وتضم عروض هايبر بنده الأسبوعية تخفيضات رائعة علي زيت زيتون بكر ممتاز من شركة رحمة 500 مل ويمكن لمحبي الشوكولاتة شراء كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا 1000 جرام بتخفيض مذهل من هايبر بنده يصل حتي 30% من سعرها الأساسي.

من أهم عروض هايبر بنده الأسبوعية عروض اللحوم الطازجة التي ينتظرها الكثير من المواطنين وتوفر بنده عروض اللحوم المستوردة واللحوم الطازجة، ومن اللحوم المستورة المتوفرة في بنده هي لحم مفروم بقري برازيلي واسكالوب بقري برازيلي وستيك بقري برازيلي وفيلية ستيك بقري برازيلي والكثير من أنواع اللحوم المستوردة التي تشهد اقبال كبير من جانب عملاء بنده، وتحتوي عروض هايبر بنده اليوم علي فخذ خروف نعيمي طازج وكتف خروف نعيمي طازج وكتف عجل بدون عظم طازج بأقوى بنسبة خصومات أسبوعية من هايبر بنده السعودية.

عروض هايبر بنده اليوم

تضم عروض هايبر بنده السعودية جبنة قشقوان من السنبلة 350 جرام وجبنة مثلثات البقرة الضاحكة 480 جرام 32 قطعة والتي تعد من اشهي وافضل أنواع الجبن المثلثات، ويمكنك الاستفادة من عروض هايبر بنده وشراء جبنة مربعات كيري الرائعة الحبة الواحدة بنسبة خصم 10% وتحتوي عروض الصيف من هايبر بنده علي لبنة بينار 880 جرام وجبنة شيدر قالب معد برايد وجبنة حلوم من السنبلة 250 جرام.

تحتوي عروض هايبر بنده الأسبوعية علي جميع منتجات شركة السنبلة مثل عجينة الكنافة والملوخية مع التقلية والبصل الأحمر المقطع من السنبلة والخضروات المشكلة وأيضا رقائق بف بيستري وببيتزا السنبلة والكثير من منتجات السنبلة الرائعة التي يبحث عنها عملاء بنده وهايبر بنده بشكل يومي، كما ان عروض هايبر بنده اليوم تضم زينجر فيلية الدجاج حار من امريكانا 1 كيلو جرام وبرجر بقري من امريكانا 6 قطع 900 جرام وفرانك الدجاج امريكانا 3 قطع 340 جرام.