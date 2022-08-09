نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده السعودية اليوم على السلع الغذائية تصل إلى 75% في المقال التالي
عروض بنده السعودية، سوق بنده يكون من ضمن الأسواق المتواجد بها العروض والخصومات المذهلة والكبيرة التي تتواجد في كافة فروع شركة بنده في المملكة العربية السعودية المتواجدة على المنتجات الغذائية التي يريدها كل فرد بالمملكة ومنها، اللحوم والدجاج بكافة أنواعها مع الجبن والألبان وغير ذلك، فإن هذه الخصومات والعروض يتم تواجدها على جميع ما يتواجد في بنده، وكذلك فإن شركة بنده تكون من إحدى الشركات المتميزة بطرح وتقديم العروض والخصومات المناسبة مع كل فرد في السعودية.
عروض بنده السعودية
تعتبر شركة بنده من أحسن الشركات التي تمنح الكثير من المنتجات التي وصل عددهم حوالي أربعمائة منتج خاص بالعلامات التجارية في السوق وذلك لكي يتم خدمة الكثير من الزبائن، حيث أن شركة بنده تعد من ضمن المتاجر المتخصصة في التجزئة التي يكون موثوق بها في الكثير من السلع الغذائية والغير غذائية، كما يعمل في هذه الشركة العديد من الموظفين التي وصل عددهم حوالي عشرون ألف موظف يعملون بكل إتقان ومهارة من أجل إنجاز كل الأعمال الخاصة بهم في فترة قصيرة حتى يتم تحسين الجودة للمنتجات في المملكة عن طريق العمل بالصورة المستمرة لتقديم العروض والخصومات الكبيرة والقوية.
تخفيضات بنده اليوم
- 400 جرام من اللبنة الفاخرة كاملة الدسم نوعها المراعي يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
- 900 جرام من الجبن الموزاريلا المبشور البقرات الثلاث تكون بسعر 29.95 بدلًا من 44.50 ريال سعودي.
- الجبن الكريمة قابلة للدهن من النوع بوك مقدار 200 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- 2 * 480 جرام من الجبن شيدر كرافت قابلة للدهن الأصلية تكون بسعر 30.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- الجبن المثلثات من النوع بوك مقدار 5 * 120 جرام يكون بسعر 13.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- 4 حبات من الجبن مثلثات نوعها نادك عدد 8 قطع مقدار 120 جرام يكون سعرها 9.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.
- اللبنة التركية من النوع بريزيدن مقدار 550 جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- الجبن الفيتا من النوع بريزيدن مقدار 500 جرام تكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.75 ريال سعودي.
- اللبنة الكريمية من النوع كيري مقدار 500 جرام تكون بسعر 15.95 بدلًا من 22.50 ريال سعودي.
- حليب بالتمر من النوع نادك مقدار 225 مل عدد 2 + 1 يكون بسعر 4.50 بدلًا من 6.75 ريال سعودي.
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