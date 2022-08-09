نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات المنتجات الطازجة من لولو هايبر ماركت في المقال التالي

يعد لولو هايبر ماركت من أفضل الأماكن الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي حصلت على ثقة الكثير من المواطنين وذلك لأن هايبر لولو يقوم بتقديم جميع احتياجاتك وتشكيلة متنوعة من المنتجات وجميع احتياجات الشهرية، كما أنه يقوم بتقديم الكثير من العروض والخصومات بصفة يومية وأسبوعية على جميع المنتجات المختلفة، وفي هذا الأسبوع يقدم لولو هايبر ماركت خصومات على الفواكه الطازجة، والأسماك الطازجة بالعديد من المنتجات المختلفة، واللحوم الحمراء الطازجة، وأكياس الدجاج كل ذلك بأسعار تنافسية ويمكنك التعرف على المزيد من العروض عند زيارة هايبر لولو. لولو هايبر ماركت قم بالحصول على لحم خروف نعيمي أنثى خروف كامل سعودي بوزن يصل إلى 22 كيلو، فقط بسعر 659 ريال بدلا من 899 ريال.

احصل أيضا على أنثى خروف لحم نعيمي فقط بسعر 36.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 94.95 ريال سعودي. اشتري لحم عجل محلي صغير بالعظم بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 54.95 ريال.

كما يمكنك شراء لحم عجل محلي صغير بدون عظم فقط بسعر 64.90 ريال سعودي بدلا من 74.95 ريال للكيلو.

احصل أيضا على لحم جمل بالعظم من هايبر لولو بسعر 21.90 ريال سعودي للكيلو.

احصل على لحم بقري الجزء العلوي أسترالي فقط بسعر 49.90 ريال بدلا من 71.90 ريال سعودي للكيلو. لولو ماركت قم بالحصول على روبيان مزارع طازج حجم متوسط فقط بسعر 27.90 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك شراء سمك السلطان إبراهيم جيزان فقط بسعر 14.90ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي للكيلو. احصل أيضا على سلطعون محلي حجم كبير فقط بسعر 9.90 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري روبيان مزارع طازج محلي فقط بسعر 13.90 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك الحصول على سمك بلطي من الحجم المتوسط بسعر 17.90 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي. عروض الطازج لولو هايبر ماركت تفاح رويال جالا تشيلي فقط بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 10.95 ريال للكيلو.

قم بالحصول على عنب أحمر مصري 6.95 ريال سعودي بدلا من 12.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري أيضا برتقال ابو سرة من جنوب أفريقيا بسعر 4.95 ريال سعودي 7.95 ريال سعودي للكيلو. عمر شويل - جدة عروض وخصومات المنتجات الطازجة من لولو هايبر ماركت - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض وخصومات المنتجات الطازجة من لولو هايبر ماركت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.