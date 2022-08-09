نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حرق أسعار هايبر لولو لنهاية أغسطس على الجوالات والشاشات الذكية والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرق أسعار هايبر لولو حتى نهاية أغسطس على الجوالات والشاشات الذكية والأجهزة الكهربائية، يتوفر مكيف هوائي ميديا سبليت بارد 1.5 طن بسعر 2399 ريال بدلا من 2699 ريال، يتوفر سيمفوني مكيف هواء سعة 17 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 449 ريال، يتوفر سوبر جنرال غسالة شبه اوتوماتيك سعة 14 كيلو جرام بسعر 929 ريال بدلا من 1049 ريال ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية شهر أغسطس.

حرق أسعار هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية و الشاشات

يتوفر غسالة ميديا نص اوتوماتيك تحميل علوي باللون الأبيض بسعر 1379 ريال بدلا من 1429 ريال، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية غسالة ميديا تحميل علوي سعة 12 كيلو جرام بسعر 1149 ريال بدلا من 1199 ريال، يتوفر ضمن عروض حرق أسعار حتى نهاية شهر أغسطس غسالة سوبر جنرال تحميل علوي سعة 12 كيلو جرام بسعر 1749 ريال بدلا من 1879 ريال.

عروض المكيفات لشهر أغسطس

يتوفر سوبر جنرال مكيف متنقل 1.2 طن بسعر 1699 ريال بدلا من 1799 ريال، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على المكيفات الأكثر تداولاً في الأونة الأخيرة ومنها سوبر جنرال مكيف سبليت 2.2 طن تبريد بسعر 3899 ريال بدلا من 3949 ريال، يتوفر ضمن عروض حرق أسعار حتى نهاية شهر أغسطسسوبر جنرال مكيف سبليت تبريد وتدفئة 1.5 طن بسعر 2499 ريال بدلا من 2599 ريال.

عروض الصيف على الثلاجات

يتوفر فريزر سوبر جنرال سعة 380 لتر بسعر 1589 ريال بدلا من 1649 ريال، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية سوبر جنرال ثلاجة سعة 181 لتر بسعر 1049 ريال بدلا من 1099 ريال، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس على الثلاجات و التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس سوبر جنرال ثلاجة 2 باب باللون الاسود سعة 314 لتر بسعر 1929 ريال بدلا من 2099 ريال.

عروض الشاشات الذكية هايبر لولو

تتوفر شاشة ال جي 50 بوصة شاشة سينمائية اكتف اتش دي ار يدعم تقنية 4K بسعر 2499 ريال بدلا من 4599 ريال خصم 45%، يتوفر ضمن عروض الشاشات الذكية هايبر لولو تلفزيون سكاي وورث 32 بوصة ال اي دي عالي الوضوح بسعر 499 ريال بدلا من 899 ريال خصم 44%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس حرق أسعار ايكون تلفزيون 32 بوصة ال اي دي سمارت تي في بسعر 449 ريال بدلا من 799 ريال خصم 44%.

عروض أجهزة اللاب توب هايبر لولو

يتوفر أسوس كمبيوتر محمول إنتل كور أي 7 سعة 512 جيجابايت و 8 جيجا رام ويندوز 11 حجم الشاشة 14 بوصة انفيديا جي فورس، ضمن عروض هايبر لولو على أجهزة اللاب توب بسعر 2799 ريال بدلا من 3199 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن تخفيضات شهر أغسطس اسوس نوت بوك انتل كور اي 3 ويندوز 11 هوم سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام يو اتش دي جرافيكس، بسعر 1549 ريال بدلا من 2349 ريال خصم 34%.

عروض الجوالات هايبر لولو

يتوفر جوال موتورولا إيدج 20 لايت سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بطارية 5000 مللي أمبير يدعم شبكة الجيل الخامس، ضمن عروض الجوالات هايبر لولو بسعر 1049 ريال بدلا من 1199 ريال خصم 13%، يتوفر هاتف فيفو 8 في 23 اي سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بطارية 4050 مللي أمبير يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 1299 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 13% ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية شهر أغسطس.