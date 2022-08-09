نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المكيفات والهواتف والساعات الذكية تخفيضات اكسترا الكبرى لشهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المكيفات والهواتف والساعات الذكية تخفيضات اكسترا الكبرى لشهر أغسطس، نقدم لكم اليوم عروض خيالية على الأجهزة الكهربائية والهواتف والساعات الذكية يتوفر ضمن عرض خاص جورينيه مكيف جداري 22000 وحدة تبريد بارد حار بسعر 3699 ريال، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 177 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 3 هدايا مجانية بقيمة 528 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى لشهر أغسطس.

عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والهواتف

يتوفر ويرلبول مكيف جداري 22000 وحدة بارد حار بسعر 3149 ريال بدلاً من 4779 ريال خصم 34%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على المكيفات مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 151 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 3 هدايا مجانية بقيمة 528 ريال، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس جنرال مكيف جداري 26600 وحدة تبريد بارد بسعر 6949 ريال بدلاً من 8689 ريال خصم 20%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 333 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 3 هدايا مجانية بقيمة 548 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج غسالة صحون بلت إن 14 مكان تخزين مزودة بواي فاي ستانلس ستيل بسعر 5149 ريال بدلاً من 7899 ريال خصم 35%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 247 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس توشيبا غسالة صحون 14 مكان تخزين و 8 برامج ستانلس أسود بسعر 2699 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 18%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 129 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج شاشة ذكية 32 بوصة عالية الوضوح باللون الأبيض بسعر 1999 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 9%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 96 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات شهر أغسطس كلاس برو تلفزيون سمارت 50 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 1449 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 42%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 70 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الساعات الذكية اكسترا الكبرى

يتوفر آبل ساعة الجيل السابع 45 مللي جي بي إس بسوار أزرق بسعر 1799 ريال بدلاً من 1969 ريال خصم 9%، ضمن عروض شهر أغسطس مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 86 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 59 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الساعات الذكية هواوي جي تي 2 برو 46 مللي باللون الأسود بسعر 699 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 30%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 34 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الهواتف اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عرض خاص هواوي نوفا 8 اي يدعم شبكة الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت باللون الفضي بسعر 1399 ريال، ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 67 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 189 ريال، يتوفر شاومي ريدمي نوت 11 يدعم شبكة الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 699 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 12%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 34 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 59 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى لشهر أغسطس.