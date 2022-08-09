شوف عروض وخصومات كبيرة من لولو هايبر ماركت

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يقدم لولو هايبر ماركت تشكيلة من العروض والخصومات الكبيرة التي يقدمها لولو هايبر، على المنتجات الغذائية والاجهزة الكهربائية التي يحتاجها المنزل، واللحوم الحمراء الطازجة والأسماك الطازجة وجميع السلع الغذائية، حيث توجد عروض كبيرة على هذه المنتجات حيث يمكنك شراء أفضل المنتجات عالية الجودة بأفضل الأسعار على الإطلاق مع تخفيضات تصل إلي نصف السعر، حيث يمكنك شراء الطماطم واللحم والدجاج والزيت والأرز ومسحوق الغسيل من متاجر لولو المنطقة الشرقية في الفترة من ١٠ أغسطس وحتي ١٦ اغسطس. عروض لولو هايبر ماركت اشتري طقم أواني طهي غير لاصق مجموعة ٢٢ قطعة برستيج بسعر ٣٧٩ ريال سعودي بدلا من ٨٥٩ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على طقم أواني طهي المونيوم مجموعة ٩ قطع شيفلاين بسعر ٢٢٩ ريال سعودي بدلا من ٤٥٩ ريال سعودي.

قدر طهي غير لاصق ٢٢ سم شيفلاين بسعر ٢٩ ريال سعودي بدلا من ٥٩ ريال سعودي. تسوق أيضا قدر طهي بخار غير لاصق طبقتان شيفلاين بسعر ٧٩ ريال سعودي بدلا من ١٣٩ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على قدر ضغط جرانيت ٥ لتر متنوع السيف بسعر ٨٩ ريال سعودي بدلا من ١٥٩ ريال سعودي.

اشتري أيضا طقم اواني طهي جرانيت مجموعة ٧ قطع جرانديور بسعر ٢٤٩ ريال سعودي بدلا ٤٩٩ ريال سعودي. خصومات لولو هايبر احصل على طقم مقلاة غير لاصق قطعتين ١٢ + ٢٤ سم شيفلاين بسعر ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٥٩ ريال سعودي.

كما يمكنك شراء قدر طهي غير لاصق ١٤ سم شيفلاين بسعر ١٠ ريال سعودي بدلا من ١٩ ريال سعودي.

تيفال قدر ضغط بسعة ٦ لتر بسعر ٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ٤٩٩ ريال سعودي.

احصل على طاوه رخام أسود ٢٨ سم لولو بسعر ٢٥ ريال سعودي بدلا ٥٤ ريال سعودي.

اشتري أيضا نوت بوك سيليرون ١٢٨ جيجا بسعر ٧٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٩٩ ريال سعودي.

تبضع ساعة ذكية أيكون بسعر ٦٩ ريال سعودي بدلا من ٩٩ ريال سعودي. لولو هايبر اشتري سوار ذكي أيكون بسعر ٤٩ ريال سعودي بدلا ١١٩ ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على تابلت ٨ بوصة الجيل ١٦ جيجا بسعر ٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ٥٤٩ ريال سعودي.

تبضع أيضا شاشة ٣٢ بوصة أيكون بسعر ٣٣٩ ريال سعودي بدلا من ٦٩٩ ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات كبيرة من لولو هايبر ماركت - ثقفني

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