شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% علي جميع المنتجات

عروض بنده السعودية التي تقدمها الشركة في الصيف مميزة بشكل ملحوظ، وذلك من خلال الخصومات الكبيرة التي تبدأ من 15٪ على كافة السلع والمنتجات، وتشمل عروض الصيف من بنده بالمملكة العربية السعودية مختلف المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي تحتاج إليها السيدات في المنزل، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم أهم هذه الخصومات والتخفيضات المميزة داخل هايبر بنده.

عروض بنده السعودية

خصومات هايبر بنده الأسبوعية متجددة على السلع الغذائية منها اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى الألبان والعصائر الطبيعية والخضروات والفاكهة، وغيرها من السلع والمنتجات بأسعار غير قابلة التنافس، ومنها ما يلي:

خصومات هايبر بنده السعودية على عدد 6 قطع من طحين فاخر كويتي مقدار العبوة 1 كيلو جرام بسعر يصل إلى 20 ريال سعودي بدلاً من 33 ريال سعودي.

تنزيلات أسواق بنده السعودية على محلى ستيفيانا عدد قطعة واحدة بسعر لا يصدق 20 ريال بدلاً من 95 ريال سعودي.

تخفيضات مجلة بنده على كريمة طبخ المراعي حجم العبوة 1 لتر بسعر يصل إلى 20 ريال سعودي بدلاً من 95 ريال سعودي.

احصل من تخفيضات بنده السعودية على شراء زيت زيتون للطبخ من نوع نادك حجم العبوة 5 لتر الزجاجة الواحدة بسعر مذهل 20 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده