شوف عروض وتخفيضات ايفون ١٢ من اكسترا السعودية بالتقسيط وخصم ٢٥.٢٨%

تقدم شركة اكسترا السعودية خدمة تقسيط ايفون ١٢ بدون فوائد أو وجود كفيل وخصم كبير ٢٥.٢٨%، وتعتبر شركة اكسترا من أكبر المتاجر السعودية التي تقدم العديد من السلع التي يحتاج إليها المواطنين السعوديين، ومن أهم هذه السلع التي تحظى بإقبال كبير الهواتف الذكية، ومن أهم الشركات التي تتعامل معها اكسترا شركة آبل الأمريكية والتي تقدم هواتف ذات جودة ومتانة عالية، ومن أهم الجوالات التي قامت بطرحها بالأسواق خلال الفترة الماضية هاتف iPhone 12، والذي يحتوي على العديد من المزايا والتي من أهمها أن الهاتف يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات ايفون ١٢ من اكسترا السعودية وقيمة القسط الشهري.

تقسيط ايفون ١٢ سعة ٢٥٦ جيجا من اكسترا السعودية

سوف نتعرف مع حضراتكم على عروض وتخفيضات iPhone 12 من اكسترا السعودية بالتقسيط وقيمة القسط الشهري ونسبة الخصم وهى كما يأتي:-

سعر ايفون ١٢ من اكسترا السعودية قبل الخصم ٤٥٤٩ ريال سعودي

من اكسترا السعودية قبل الخصم ٤٥٤٩ ريال سعودي سعر iPhone 12 بعد الخصم ٣٣٩٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

بعد الخصم ٣٣٩٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة. قيمة الخصم على الجوال ١١٥٠ ريال سعودي بنسبة خصم ٢٥.٢٨%.

القسط الشهري على الجوال ١٦٣ ريال لمدة ٣٦ شهراً.

تقدم شركة اكسترا خدمة توصيل السلع بالمجان.

يتضمن هاتف ايفون ١٢ هدية بقيمة ٥٩ ريال سعودي.

يستطيع أي مواطن سعودي أن يقسط الجوال من خلال شركة تسهيل.

مواصفات iPhone 12 العامة

سوف نتعرف على مواصفات هاتف ايفون ١٢ عملاق شركة آبل الأمريكية وهى كما يلي:-

يدعم الجوال الاتصال قريب المدي عن طريقة تقنية الـ NFC. يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج مع وجود إطار جانبي مصنوع من مادة الألمنيوم. الهاتف يدعم أحدث شبكة اتصال في العالم وهى شبكة الجيل الخامس 5G. يدعم الجوال مقاومة الماء حتى ٦ متر تحت الماء لمدة ٣٠ دقيقة، كما يدعم مقاومة الغبار. يأتي الهاتف بعدة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية أو الذاكرة العشوائية. يأتي الهاتف بمعالج قوي من شركة آبل من نوع A14 Bionic ويعمل بتكنولوجيا ٥ نانو، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 4 Core graphics. يدعم الهاتف ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء التحدث أو التصوير. الهاتف يدعم تقنية الـ Face ID لفتح الجوال من خلال الوجه.

مواصفات شاشة ايفون ١٢

يأتي هاتف iPhone 12 بشاشة ذات جودة عالية وإمكانيات كبيرة ومواصفاتها كما يأتي:-