شوف اقوي العروض والخصومات في اسواق العثيم مول في المنطقة الشرقية

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تقدم اسواق العثيم مول تشكيلة من العروض والخصومات علي جميع الكثير من المنتجات التي توجد بداخلة وتوجد هذه العروض داخل عروض الخمسات بأسعار تنافسية للجميع وتشمل كل هذه العروض، الأرز واللحوم الحمراء الطازجة والأسماك بأشكالها المتنوعة والمختلفة الطازجة ومنتجات التجميل بكل انواعها وجميع انواع مساحيق الغسيل وكل مستلزمات المنزل العصري الحديث بكل مستلزماته من أجهزه الكترونية حديثة وأدوات كهربائية، كما توجد عروض كثيرة داخل اسواق العثيم مول كما تسري هذه العروض داخل اسواق العثيم مول في المنطقة الشرقية من الأربعاء ٣ أغسطس أو حتي نفاذ الكمية. اسواق اسواق عبد الله العثيم اشتري شامبو هيد أند شولدرز منعش بسعة ١٠٠٠ مل بسعر ٣٠ ريال سعودي بدلا من ٤٠.٢٥ ريال سعودي.

احصل أيضا على شامبو هيد اند شولدرز بسعة ٤٠٠ مل بسعر ١٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٣.٩٥ ريال سعودي.

كما يمكنك تبضع بلسم بانتين بسعة ٥٤٠ مل بسعر ١٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٦.٩٥ ريال سعودي.

تسوق مناديل بامبرز حساس ٥٦ حبة ٢ +١ بسعر ٣٠ ريال سعودي بدلا من ٥١.٩٥ ريال سعودي.

قم بإقتناء شامبو بانتين سوبر غذاء بسعة ٦٠٠ مل بسعر ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلًا من ٢٩.٧٥ ريال سعودي.

حفائظ بامبرز كبير جدا ٥٦ حبة بسعر ٧٠ ريال سعودي بدلًا من ٩٨.٧٥ ريال سعودي. خصومات مول العثيم احصل على حفائظ بامبرز كلوت كبير ١٦ كيلو ٤٤ حبة بسعر ٥٠ ريال سعودي بدلا من ٧٦.٧٥ ريال سعودي.

كما يمكنك شراء فوط صحية الويز كبير بالأجنحة ٧٢ حبة بسعر ٣٠ ريال سعودي بدلا من ٣٨.٩٥ ريال سعودي.

حفائظ بامبرز #٥ ٧٠ حبة بسعر ٦٥ ريال سعودي بدلًا من ٨٧.٢٥ ريال سعودي. تسوق أيضًا حفائظ بامبرز كلوت #٦ ٥٦ حبة بسعر ٧٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٠١.٩٥ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مناديل أطفال بامبرز بيور ٣ في ٤٨ حبة بسعر ٢٥ ريال سعودي بدلًا من ٣٧.٢٥ ريال سعودي.

تبضع الويز فوط صحية قطن ناعم ٥٠ حبة بسعر ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٢٧.٩٥ ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوي العروض والخصومات في اسواق العثيم مول في المنطقة الشرقية - ثقفني

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